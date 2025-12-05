生活中心／李世宸、曾宸洛 新北報導

即將開播的「豆腐媽媽」正如火如荼拍攝中，導演馮凱驚爆劇中媽媽角色，竟然就是以母親「周遊」為發想，連劇中演員洪都拉斯，都是他心目中媽媽的代表，讓人難以想像。但馮凱預告，劇情標榜自然，女性角色也貼近現代女性觀念，「不會哭個七八集」。

演員洪都拉斯vs.藍葦華：「你怎麼不讓我跟著你姓萬？不行，你有姓張的祖先要祭拜，如果跟我姓萬，祖先該怎麼辦？」一個家族，到底要有幾個性？正在開拍的八點檔「豆腐媽媽」，探討家庭議題，而且還是還原導演馮凱真實的家庭情境。導演馮凱：「我親弟弟姓張，我姓馮，我媽媽現在的老公李朝永，他有兩個女兒，所以你要認真說起來，我們家就不只雙姓，我們家好幾姓，大家相處的融洽，就是一家人，洪都拉斯在戲裡面，我就把她當成是一個媽媽的代表，男生反而是一個媽媽的代表。」

廣告 廣告





馮凱新戲驚爆發想自媽媽周遊 標榜溫暖真實貼近觀眾

製作人周遊與導演兒子馮凱。（圖／民視新聞資料畫面）





原來洪都拉斯的角色，就是源自馮凱心中媽媽的形象。畢竟馮凱的媽，可是昔日玉女、大製作人周遊，上月母子還同框出席開鏡儀式，話題十足，那麼豆腐媽媽就是演周遊嗎？導演馮凱：「哇不敢這麼偉大，可是差不多是這個意思，（周遊）是一個精神，導演馮凱，是一個精神意義，我們這個戲的女性不拖泥帶水，舉個比較實際的例子，一哭哭啼啼就一哭十幾集，五六集七八集哭不停，我們可能甚至於在一集兩集，甚至半集我們就把它結束掉。」





馮凱新戲驚爆發想自媽媽周遊 標榜溫暖真實貼近觀眾

洪都拉斯。（圖／民視新聞）





劇中女性除了謝瓊煖、陳仙梅等人，還包括年輕一代演員王晴、宮美樂，儘管陣容豐富，但馮凱更希望帶給觀眾的，是貼近真實生活的感受。導演馮凱：「應該是我拍攝這麼些年，最近這十幾二十年來，最自然的一部戲了，跟你最靠近跟觀眾最貼近的，我們想回歸回歸到一些，做戲的一個最基本的態度，一個和諧的狀態這是我們做戲，一個比較重要的初心。」多年拍戲，馮凱也期待回歸溫暖、真實的視角，透過"一塊豆腐一家人"的概念，傳遞台灣家庭的堅韌與愛。

原文出處：馮凱新戲驚爆發想自媽媽周遊 標榜溫暖真實貼近觀眾

更多民視新聞報導

洪都拉斯重返八點檔！自曝同時接2齣戲忙翻 認了「體內亮燈」近況曝光

88歲周遊「出國比賽」了！勇登「全球夫人」舞台

吳皓昇開拍八點檔《豆腐媽媽》再演反派？悄曝與潘奕如、王晴三人關係「被震撼教育」

