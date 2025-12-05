馮凱新戲驚爆發想自媽媽周遊 標榜溫暖真實貼近觀眾
生活中心／李世宸、曾宸洛 新北報導
即將開播的「豆腐媽媽」正如火如荼拍攝中，導演馮凱驚爆劇中媽媽角色，竟然就是以母親「周遊」為發想，連劇中演員洪都拉斯，都是他心目中媽媽的代表，讓人難以想像。但馮凱預告，劇情標榜自然，女性角色也貼近現代女性觀念，「不會哭個七八集」。
演員洪都拉斯vs.藍葦華：「你怎麼不讓我跟著你姓萬？不行，你有姓張的祖先要祭拜，如果跟我姓萬，祖先該怎麼辦？」一個家族，到底要有幾個性？正在開拍的八點檔「豆腐媽媽」，探討家庭議題，而且還是還原導演馮凱真實的家庭情境。導演馮凱：「我親弟弟姓張，我姓馮，我媽媽現在的老公李朝永，他有兩個女兒，所以你要認真說起來，我們家就不只雙姓，我們家好幾姓，大家相處的融洽，就是一家人，洪都拉斯在戲裡面，我就把她當成是一個媽媽的代表，男生反而是一個媽媽的代表。」
製作人周遊與導演兒子馮凱。（圖／民視新聞資料畫面）
原來洪都拉斯的角色，就是源自馮凱心中媽媽的形象。畢竟馮凱的媽，可是昔日玉女、大製作人周遊，上月母子還同框出席開鏡儀式，話題十足，那麼豆腐媽媽就是演周遊嗎？導演馮凱：「哇不敢這麼偉大，可是差不多是這個意思，（周遊）是一個精神，導演馮凱，是一個精神意義，我們這個戲的女性不拖泥帶水，舉個比較實際的例子，一哭哭啼啼就一哭十幾集，五六集七八集哭不停，我們可能甚至於在一集兩集，甚至半集我們就把它結束掉。」
洪都拉斯。（圖／民視新聞）
劇中女性除了謝瓊煖、陳仙梅等人，還包括年輕一代演員王晴、宮美樂，儘管陣容豐富，但馮凱更希望帶給觀眾的，是貼近真實生活的感受。導演馮凱：「應該是我拍攝這麼些年，最近這十幾二十年來，最自然的一部戲了，跟你最靠近跟觀眾最貼近的，我們想回歸回歸到一些，做戲的一個最基本的態度，一個和諧的狀態這是我們做戲，一個比較重要的初心。」多年拍戲，馮凱也期待回歸溫暖、真實的視角，透過"一塊豆腐一家人"的概念，傳遞台灣家庭的堅韌與愛。
更多民視新聞報導
洪都拉斯重返八點檔！自曝同時接2齣戲忙翻 認了「體內亮燈」近況曝光
88歲周遊「出國比賽」了！勇登「全球夫人」舞台
吳皓昇開拍八點檔《豆腐媽媽》再演反派？悄曝與潘奕如、王晴三人關係「被震撼教育」
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 12 小時前 ・ 65
傳陳水扁斜槓開節目！任鏡電視政論主持人 台中監獄回應了
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導保外就醫中的前總統陳水扁，傳出明年將與鏡電視合作，將斜槓電視主持人開設節目。消息傳出後，引起外界質疑，認為陳水扁多...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 181
瓊瑤女神失智忘記丈夫...尪懇求「整回18歲」喚初戀悸動 全場鼻酸
台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，今（5）日起將陸續釋出6支「人性議題篇」預告，聚焦六段真實又刺痛人心的故事。從外貌焦慮、失智之愛、窒息關係、性別認同到身體自主，每個角色的選擇都不只是為了變美，直面現代社會最真實的困境。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
范瑋琪鬆口「六年低潮心聲」親揭參賽《歌手2025》內幕
范瑋琪透露參加《歌手2025》其實是突然收到邀約，單純想說就去唱一首歌，但因為已經很久沒上電視節目，因此還是會有失常的時候，面對網友的批評指教，她說「畢竟真的是沒有唱好，但是我覺得人不一定總是perfect的，我上這個《歌手》是開心的。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 63
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 35
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 143
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 11 小時前 ・ 7
直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大
朴寶劍頂著中分頭清純模樣登場，更親民與現場粉絲互動，幸運粉絲簡直高興到在現場不停跳躍；IU緊接著登場，千名粉絲默契地齊聲高喊「IU、IU、IU」，展現台粉熱情。而今年爆紅的 CORTIS 一出場更是全場尖叫聲最大，其中昔在台灣求學的台泰混血成員 JAMES（趙雨凡），更是首次在台灣登台演出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 18
AAA大咖朴寶劍來了！現場暴動秒淪陷 親切收信沿途揮手 女粉激動爆哭
2025年AAA（Asia Artist Awards）即將於明天起一連2天在高雄世運主場館登場，韓星陸續抵台掀起熱潮。其中韓流超人氣男神朴寶劍今（5）日下午現身小港機場，粉絲原本就擠得水泄不通，剛踏出通道立刻引發現場刺耳的尖叫聲。一走出入境大門便展現「寵粉代表」本色，全程親切指數爆表。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 172
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 9
陳匡怡深夜再爆走曝「陳柏霖也追過我」 喊話別再對她錯誤敘述
【緯來新聞網】曾出演偶像劇《我可能不會愛你》的女星陳匡怡5日凌晨再於社群媒體拋出驚人言論，表示：「陳緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 28
中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空 陸網也嘆：沒救了
天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日舉行的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，被認為是最有力的反擊。不過，卻傳出上海濱崎步主題咖啡館中的所有照片被「動態清零」，再次引發痛批。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 54
狂！張小燕、張清芳等6天后同框聚餐 網驚：含金量好高
「麻辣天后」利菁三日在社群平台分享一張聚餐合照，畫面中可見張小燕、張清芳、葉璦菱、李翊君、方芳芳等多位天后級藝人罕見同框，貼文簡潔寫下「天后宮，聚餐。」隨即引發網友熱議，紛紛盛讚這張照片「含金量好中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 54
獨缺朱孝天！F4上海演唱會「加入五月天阿信」證實：將演唱新歌
偶像男團「F4」睽違16年正式回歸，將舉辦「F☆FOREVER 恆星之城巡迴演唱會」，首站將於本月19至22日在中國上海梅賽德斯奔馳文化中心登場。先前傳出朱孝天多次提前曝光合體計畫，因此被排除在本次演出之外；如今有網友發現，除了言承旭、周渝民、吳建豪，五月天阿信竟然也名列演出陣容，對此相信音樂證實了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 39
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
劉書宏被打到骨裂！才剛康復就「脫衣滾床」 激情畫面曝光認了：滿硬的
劉書宏、邱子芯在三立《百味人生》中組成「凡姝CP」受觀眾喜愛，兩人從原先不被看好，到劇情越走越像浪漫偶像劇，討論度狂飆。兩人劇中因家族企業而展開「兩年契約婚姻」，隨著日常相處與多次面臨生死關頭，關係逐漸升溫、火花四射，讓觀眾直呼愈看愈上頭。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
濱崎步「無人演唱會」遭中媒控假消息 御用美容師淚崩還原真相
日本天后濱崎步原定11月29日在上海舉行的演唱會，因「不可抗力因素」，在前一天遭中方緊急通知中止，濱崎步仍決定照原定計畫開唱，並全程錄影，感動全球粉絲。不料事後卻有自稱攝影團隊的工作人員跳出來「道歉」，聲稱外流的照片影像是「彩排」，此說法隨即被大量中國媒體跟進報導。對此，濱崎步專屬的隨行美容師高橋美香氣憤發文，還原當時令人動容的內幕，駁斥所謂的「假消息」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 55
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 41
舒淇過敏仍硬撐！「素顏頂烈日」衝甘蔗林拍戲 她曝：每天都拍到生氣
由「金馬影后」舒淇領銜主演，並親自擔任出品人的全新力作《尋她》，即將在12月19日於台灣感動獻映。這回，舒淇徹底卸下明星光環，化身為了尋回失蹤新生女兒、毅然跟整個村子對抗的嶺南農婦。她不僅素顏入戲、深入農村生活、苦練嶺南粵語，只為讓角色在鏡頭前的每分每秒都真實可觸。即使她長期受紫外線過敏所苦，也仍然頂著烈日完成在甘蔗林的外景拍攝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3