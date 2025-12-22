馮凱最新八點檔實力派集結 謝瓊煖.洪都拉斯.藍葦華飆演技

生活中心／陳妍霖 曾宸洛 新北報導

由知名導演「馮凱」親自操刀的最新八點檔大戲「豆腐媽媽」今天（22日）舉辦盛大首映會，宣布將在23號晚間重磅登場，88歲的「阿姑」周遊也現身首映會力挺兒子大作，馮凱導演還笑說，「希望拍一部，不要讓我媽每天嫌的戲。」

演員們大秀舞姿，嗨翻全場，由知名導演「馮凱」親自操刀的最新八點檔大戲「豆腐媽媽」舉辦首映會，宣布將在23號晚間重磅登場。





馮凱最新八點檔大戲23號開播

馮凱最新八點檔大戲23號開播 ''阿姑''周遊現身首映會（圖／民視新聞）

一身粉紅裝，知名製作人、88歲「阿姑」周遊都現身力挺兒子馮凱大作，首映會上，首度曝光劇中精彩試片，包括金鐘實力派演員謝瓊煖、洪都拉斯、藍葦華等人，互飆演技，陣容超強大。





資深演員謝瓊煖表示，「太多感動的點了，好笑到極點，感動到極點」；資深演員洪都拉斯也表示，「導演就說，你要有一個大的反差，你要像女生，中年女生的嘮叨，可是我平常是很沉默，我突然之間，我的本性真的被挖出來，我突然發現我真的很唠叨」。

導演馮凱還開玩笑說，「其實戲開拍前，我有一個小心願，我說能不能拍一部參與的演員會覺得蠻驕傲的一部戲，能不能拍一部出品方''民視''，每一個人都說，這我電視台做的，能不能拍成一部這樣的戲，最重要的是，能不能拍一部，不要讓我媽每天嫌的戲」。

馮凱妙語如珠，笑翻全場，對於劇情，不爆雷劇透，但保證，劇情張力十足。





民視董事長王明玉表示，「阿姑製作的那個''飛龍在天''，真的是衝到天，那個收視率衝到天，所以這次，我相信我們豆腐媽媽的收視率一定會很好」。





民視總經理廖季方也說，「這個錢夠多的話，我們導演自然可以揮灑，那我想這個是很重要的一件事情，這也是民視一貫的，我們對這個八點檔的投資一向不手軟，再怎麼樣，都要把我們這一座萬里長城要把它顧得很好」。





有歡樂有搞笑，突破以往八點檔風格，馮凱大戲，要用創新方式，展現八點檔氣勢，再拿收視冠軍。

原文出處：馮凱最新八點檔大戲23號開播 ''阿姑''周遊現身首映會

