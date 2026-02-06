馮凱《豆腐媽媽》替身「重摔失去意識」 周遊緩頰：他只是導演

周遊（右）、李朝永6日出席餐會。（池宗玲攝）

馮凱執導的民視八點檔《豆腐媽媽》日前驚傳替身演員從高台墜落的拍攝意外，家屬控訴劇組沒有保險、事發至今電視台高層都沒有關心。周遊、李朝永今（6日）出席財團法人中華民國關懷演藝人員基金會2026春節聯歡餐會」，坦言今早才得知這件事，也還沒時間致電關心兒子馮凱。

對於家屬控訴沒有保險一事，周遊直言：「希望製作單位、政府要對演員保障，我當製作人的時候，尤其替身演員都有保險。阿凱只是導演，保險部分應該會有人去處理」，李朝永則補充表示：「我們以前拍古裝劇都有保險」，認為保險相關事宜應由製作單位負責處理，2人也因為馮凱工作繁忙，已有3周未碰面。

身為資深製作人的周遊表示，她從事影視製作30多年，非常重視拍攝安全，「我剛剛才聽說這件事，其實並不清楚細節，但我們以前拍武俠劇一定都有保險，對於安全更是不可輕忽」。

事件發生於家屬在Threads上發文「已經第17天沒有看到爸爸了」，透露事發時間在1月20日，詳述事故當天的受傷經過「爸爸的頭部，從接近二樓半高度，直接撞上水泥地面。當場失去意識。進了急診，也進入 ICU。」醫師診斷創傷性硬腦膜下出血、腦震盪、顏面撕裂傷、面部骨折、牙齒受損、全身多處挫傷，一度簽下病危通知時單，至今還在醫院觀察中。

民視6日二度回應：「民視於事發第一時間即與劇組積極處理，製作單位亦於當下安排就醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金。」

