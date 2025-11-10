馮媛甄老公、賽車手林帛亨憂台中廚餘湖颱風「飄香」 盧市府這樣做

記者李鴻典／台北報導

鳳凰颱風來勢洶洶，台中市災害應變中心9日三級開設，台中市長盧秀燕主持「第二次整備會議」檢視各項防颱準備，有關12處廚餘掩埋場，環保局加強加固措施。但馮媛甄老公、霧峰林家後代賽車手林帛亨直言，台中霧峰有遠超300噸廚餘湖準備在這波颱風沿路從山線一路飄香台中了。

盧秀燕表示，針對罕見的11月西部路徑颱風及風雨，市府已提前做好準備，加強各局處與區公所警戒與防災措施，確保市民生命財產安全，多一份防範，少一份災害。（圖／翻攝自台中市政府網站）

鳳凰颱風預計於11日至13日自西部登陸，氣象署預估以中度至輕颱上限影響西南部，台中將首當其衝。台中市長盧秀燕指示市府超前部署，9日成立台中市災害應變中心三級開設，並召開「台中市鳳凰颱風風災災害應變中心第二次整備會議」，要求各局處及區公所報告準備進度。盧秀燕表示，針對罕見的11月西部路徑颱風及風雨，市府已提前做好準備，加強各局處與區公所警戒與防災措施，確保市民生命財產安全，多一份防範，少一份災害。

台中環保局也完成全市12處衛生掩埋場防颱與防疫整備，確保防汛及防疫安全。文山、后里、沙鹿、霧峰等4處有野豬出沒紀錄的掩埋場已設置電圍籬，其餘8處也已依中央農業部指引完成設置永久性圍籬。另，掩埋場表層已妥適覆蓋帆布、加固重物及挖設導流溝，防止強降雨沖刷及積水漫流。

林帛亨則表示，台中霧峰有遠超300噸廚餘湖準備在這波颱風沿路從山線一路飄香台中了，他直言，其他地點他不敢說，但霧峰山上流下來的水有毒，即便在市區地上的水各位鄉親別去碰啊！

林帛亨也提到，網友問他最近都不發文. . .「身為台中人，我們選了個優質台中媽媽大家長，差點滅掉幾千億台灣養殖豬產業，還有台中市外圍到處都廚餘湖在飄香，我怎會有臉發啥文啦！」

