馮提莫停播一年！驚喜復出 親吐「甲狀腺癌復發轉移」治療內幕

馮提莫消失一年，驚喜復播。（圖／翻攝自馮提莫 微博）

過去有「大陸第一網紅」之稱的主播馮提莫，憑甜美外型與清亮嗓音翻唱暴紅，後續更推出多首單曲，人氣居高不下。然而她在2023年7月首次透露自己罹患甲狀腺癌晚期並完成手術後。如今長達近一年時間毫無動態，引發各種揣測，今（10日）她終於無預警在抖音開啟「團播」復播首秀，一回歸就吸引超過10萬人在線觀看，直播間瞬間擠爆，馮提莫也首次完整公開過去一年停播原因。

馮提莫坦言，之前確診的甲狀腺癌覆發轉移，迫使她停止所有工作，再度接受手術與長期治療，因此長時間從公開視野中消失，她直言：「正式回應也匯報一下，也是大家非常在意的幾件事情，第一是為什麼這麼長時間沒有播，因為就是在這快一年的時間，確實發生了多大大小小的事情，我現在既然繼續開播，也不希望大家擔心，所以給大家說明一下解惑，前段時間我的甲狀腺癌它又復發了，然後轉移了，但是還好現在已經做過手術處理好了，最近身體也恢復差不多了，所以大家不要擔心，只要大家還願意看我，我覺得做直播是我非常熱愛的事情。」，並透露醫生仍叮囑要規律作息、避免熬夜、保持情緒穩定等。

馮提莫透露，目前已經跟之前的公司解約，成立了自己的公司叫「提莫傳媒」，並大方說明成立公司的原因，「我自己播了這麼多年、十幾年了，我也希望通過我這些年直播的一些經驗或者方法，能夠輔佐到一些想當主播的朋友們，給到他們一些直播的建議或者方法，可以跟他們一起表演，帶來更多內容才藝」。而對於網路上盛傳的「隱婚生子」、「結婚退圈」等傳聞，馮提莫也在直播中否認。

馮提莫復播後，在直播中翻唱趙露思作品《Black Veil Bride》，以穩定的嗓音證明自己恢復狀態良好。讓粉絲感動留言：「她真的很勇敢」、「她真的是抖音網紅鼻祖了」、「說實話從網紅到歌手再回到網紅，她真的一路上遇到很多困難但還是都挺住了，佛系少女也會為了夢想變成勵志少女不是嗎 ​」、「姐姐這次復出要照顧好身體呀」、「照顧好自己，身體重要」。

