馮提莫兩度抗癌！近距離公開手術疤痕「老天賜予的微笑線」

馮提莫大方公開術後疤痕，曝光正能量心境。（圖／翻攝自馮提莫微博）

知名主播馮提莫過去曾被封為「大陸第一網紅」，於2023年7月公開坦承罹患甲狀腺癌晚期，並已完成手術治療，休養一段時間後逐步復出，未料2024年底病情再度復發甚至轉移，讓她再度接受手術，面對兩度抗癌的人生關卡，她選擇以更坦然、正向的態度面對。近日，馮提莫在直播中罕見近距離公開自己手術後留下的頸部疤痕，曝光心境。

馮提莫曾憑藉甜美外型與清亮嗓音翻唱多首歌曲爆紅，累積龐大粉絲群，之後更成功從直播圈跨足歌壇推出多首個人單曲，然而光鮮背後，她近年卻歷經重大健康考驗。近日她素顏入鏡，氣色自然，鏡頭一拉近，頸部可以清楚看到一道淡淡的手術痕跡。

馮提莫大方表示，自己從來不打算刻意遮掩、去疤，「我疤痕沒有去過，給你們拿近看一下，其實這樣看還是看得見的，只不過離遠了看不太到，我從來沒有做過任何去疤的措施，因為我覺得沒必要，在這挺好看的」。

馮提莫坦言，她反而覺得疤痕留下來「挺好看的」，保持良好心態、避免情緒內耗直言：「我覺得這個是老天賜予我的，我就不需要去把它隱藏起來了」。此外，馮提莫更即興清唱王菲的〈世界贈予我的〉，並將歌詞幽默改成「贈我彎彎一道疤」，用歌聲傳達自己的感謝與釋然，也讓讓直播間瞬間充滿溫暖與正能量，她的真誠與勇敢態度曝光後，立刻獲得網友一致力挺，紛紛留言替她加油打氣。

