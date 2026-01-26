馮提莫抗癌復發秀出割喉保命印記！ 老天「贈我彎彎一道疤」正能量惹哭網

「大陸第一網紅」馮提莫因〈學貓叫〉紅遍亞洲，2023年7月坦承罹患甲狀腺癌末期，術後曾因嗓子沙啞面臨歌手生涯危機。翻攝微博

「大陸第一網紅」馮提莫因〈學貓叫〉紅遍亞洲，2023年7月坦承罹患甲狀腺癌末期，手術成功後曾短暫復出，不料2024年癌症再度復發。近日她在直播中毫不避諱地將頸部湊近鏡頭，秀出脖子上明顯的手術疤痕，坦言從沒想過去疤。馮提莫樂觀地說：「我覺得這個是老天賜予我的，我就不需要去把它隱藏起來了。」

馮提莫癌症復發，讓她一度消失在直播界近1年，甚至傳出離世謠言。直到去年下半年，她才帶著重生的勇氣回歸，並大方坦承與前東家約滿自立門戶的經歷。

馮提莫日前在直播間即興演唱王菲的經典歌曲〈世界贈予我的〉表達心境，她巧妙地將歌詞改成「贈我彎彎一道疤」，用歌聲將原本充滿擔憂的氣氛轉化為滿滿正能量。

她坦言，雖然直播時距離拉遠看不清楚，但近看其實非常明顯，不過她覺得這道疤痕留著還蠻好看的。對她而言，這不只是手術的痕跡，更是她熬過兩次抗癌戰役、從失聲邊緣硬生生練回歌聲的勇氣勳章。

馮提莫露出脖子上因甲狀腺癌開刀的手術疤痕。翻攝微博

兩度抗癌險失聲！籲粉絲「別內耗」重健康

回顧這段艱辛的抗癌路，馮提莫表示已完成第二次手術，目前生活完全遵照醫囑維持規律作息。她透露，在消失直播界的那段日子裡，除了調養身體，更多的是心態上的轉變。她感性地提醒所有粉絲：「不要內耗、要重視健康。」

她將自身的堅強轉化為力量，鼓勵無數身處困境的人。看著她近距離對著鏡頭展示那道「微笑曲線」，不少網民紛紛大讚她是真正的抗癌勇士。

即便面對癌症復發的打擊，馮提莫依然展現出「大女主」的韌性。她笑說疤痕是老天給的禮物，這種超越美醜的豁達，讓她的直播熱度持續攀升，粉絲們也紛紛湧入留言區為她打氣。

雖然罹患甲狀腺癌症末期，但馮提莫仍用正向的態度面對粉絲。翻攝微博



