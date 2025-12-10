馮提莫消失1年自爆「甲狀腺癌復發轉移」 復出直播親吐健康狀況

【緯來新聞網】曾以「中國第一網紅」走紅的馮提莫，靠著甜美外型和清亮歌聲翻唱爆紅，隨後推出多首單曲，人氣不墜。2023年7月她罕見對外透露罹患晚期甲狀腺癌，並已完成手術後，便長時間從社群上神隱。沉寂近1年，她今(10日)突然於抖音展開「團播」回歸首場直播，一開播即吸引超過10萬人湧入觀看，聊天室瞬間爆滿，她也首次親口談及這段期間消失的真正原因。

馮提莫消失1年自爆「甲狀腺癌復發轉移」。（圖／馮提莫微博）

馮提莫在直播中表示，先前診斷出的甲狀腺癌不幸復發並發生轉移，導致她被迫暫停所有演藝工作，再度接受開刀與漫長療程，因此選擇暫別螢光幕前。她向粉絲說明：「這段時間發生了很多事，因為癌症復發而且轉移，不過幸運的是已經再次手術並處理好了，身體也恢復得差不多了。既然重新開始直播，也想讓大家放心，只要你們還願意看，我會繼續堅持這份熱愛。」她同時透露，醫生特別叮嚀需維持規律生活作息、避免熬夜，並保持情緒穩定。



此外，她也宣布已與原經紀公司解約，並成立個人公司「提莫傳媒」，她透露創業初衷是希望將自己多年來在直播領域累積的經驗，分享給有志從事主播工作的新人。「我做了這麼多年直播，也希望能幫助一些想嘗試的朋友，不只是建議，也可以一起表演、製作更多有趣的內容。」她同場也否認外界流傳的「隱婚」、「生子」、「結婚退出演藝圈」等傳言，強調皆為子虛烏有。



為證明身體恢復狀況良好，馮提莫在直播中演唱趙露思的《Black Veil Bride》，展現穩定唱腔，獲得粉絲熱烈回應，紛紛留言：「她真的很勇敢」、「真的是抖音網紅鼻祖」、「她從網紅到歌手又回來，一路很辛苦但從沒放棄」、「這次回來要好好照顧自己」、「身體健康最重要」。

