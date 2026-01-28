馮提莫癌末驚傳復發轉移 秀手術疤痕勇敢喊：老天給的禮物
【緯來新聞網】中國網路歌手馮提莫近日在個人直播中首度公開頸部手術疤痕，並表示甲狀腺癌完成治療後出現復發且轉移情形，目前正再次接受治療，病況受到外界高度關注。對於手術留下來的傷疤，馮提莫正向且樂觀地表示：「我覺得這是老天給我的禮物，留著也很好看。」
馮提莫癌末驚傳「復發轉移」。（圖／翻攝微博）
馮提莫癌末一度康復後又傳出復發轉移消息受到關注，原因在於馮提莫不僅是擁有千萬粉絲的知名網紅，更以音樂為職涯重心，而甲狀腺癌治療可能對聲帶造成影響。她選擇公開病情與手術痕跡，並直言不打算遮掩疤痕，態度坦然，對粉絲而言別具意義。
馮提莫因翻唱歌曲〈學貓叫〉成名，2023年7月宣布確診甲狀腺癌晚期後全面暫停直播活動。手術當時醫師曾警告可能傷及發聲功能，術後她聲音沙啞並陷入情緒低谷。原以為病情好轉，2024年卻再度惡化並出現癌細胞轉移，傳出遭封殺謠言，但並未獲官方證實。
根據《中國癌症中心年報》數據，甲狀腺癌在亞洲女性族群中的發病率逐年上升，晚期轉移病例屬高風險類型。世界衛生組織指出，接受完整治療的五年存活率約為90％，但復發風險仍須長期追蹤。馮提莫目前持續透過直播平台與粉絲互動，身體狀況與聲音恢復情況穩定中。
