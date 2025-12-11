馮提莫癌症復發轉移！停播一年被傳「已過世」本人曝真相

中國大陸馮提莫以一首「學貓叫」爆紅。（圖／翻攝自馮提莫微博）





中國大陸「第一網紅」馮提莫因長相甜美和好歌喉累積許多粉絲，後來更以「學貓叫」人氣翻升，不過本人2023年7月透露罹患甲狀腺癌末期，手術後短暫復出又消失近一年，甚至出現她過世的傳聞，昨（10）日她現身直播鬆口真實原因。

根據陸媒報導，網紅馮提莫在停播近一年後，於昨日下午1點再度以團播形式和粉絲互動，直播觀看人數瞬間突破十萬，她在直播中向廣大粉絲說明，「現在既然繼續開播了，也不希望大家擔心，給大家答疑解惑一下。」她坦承，過去一年停播的主要原因為甲狀腺癌復發並已出現轉移現象，積極入院並接受治療後，目前身體狀況已逐漸於康復。醫師特別叮囑她需避免熬夜、確保充足休息時間並保持良好心情，她也強調「自己開開心心的就好了」。

而停播原因不只是健康，馮提莫透露，她已與過去的經紀公司解約，並隨後自行成立了一家主要負責直播業務的傳媒公司，希望以自己的10年經驗培養更多直播人才，演藝事業將邁向新的里程碑。而在她停播這一年，不斷有「結婚生子去了」或「人快沒了」的傳聞，她澄清說這些都不是真的，目前狀態良好，會努力工作和粉絲多多見面。

馮提莫是誰？

網紅馮提莫本名是馮亞男，1991年12月19日出生於中國大陸重慶萬州，是知名女歌手及網路直播主。她於2014年9月在斗魚直播平台開啟網路直播生涯，代表作品包括《佛系少女》與《空心》等。目前她的抖音帳號粉絲數已突破3039萬，微博帳號粉絲也超過1001萬，有中國大陸「第一網紅」之稱。

馮提莫曾在2023年7月透過社群媒體發文，首度公開證實自己罹患甲狀腺癌並已完成手術，表示嗓子功能已恢復得差不多。她藉由自身抗癌經歷，特別向廣大女性呼籲，應避免精神內耗，不積壓負能量，多與家人朋友溝通交流。同時也鼓勵大家面對網路暴力及不實謠言時，務必勇敢發聲並善用法律途徑保護自己，她更承諾將持續為粉絲帶來歌聲。

宣布罹癌後，馮提莫在今年8月26日曾透過發布影片預告「是倒數要快見面的日子」，暗示即將復播唱歌。影片中她身穿淺藍色吊帶上衣，妝容精緻，狀態看起來不錯。她當時也直接回應網友關於癌症的提問，證實罹癌但已經康復，至於外界盛傳的生子傳言，她也幽默回應「我自己還是個寶寶呢。」



