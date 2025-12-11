馮提莫「停播1年」驚喜復出 親曝癌症復發轉移已手術

有「大陸第一網紅」稱號的主播馮提莫，10日無預警在抖音以團播形式復播，吸引超過10萬人在線觀看。她在直播中首次完整說明近一年停播原因，坦承先前確診的甲狀腺癌復發且轉移，已再度接受手術治療，目前身體恢復良好。

馮提莫。（圖／翻攝自微博）

馮提莫在2023年7月首次透露罹患甲狀腺癌晚期並完成手術，同年8月逐步復出。然而近一年來她再度暫停直播，長時間從大眾視野中消失，引發外界各種揣測，甚至出現「人快沒了」、「隱婚生子」、「結婚退圈」等傳聞。她在復播直播中正面回應，強調這些傳聞都不是真的。

談及停播原因，馮提莫表示：「正式回應一下，也是大家非常在意的幾件事情，第一是為什麼這麼長時間沒有播，因為就是在這快一年的時間，確實發生了很多大大小小的事情。」她透露前段時間甲狀腺癌復發並轉移，迫使她停止所有工作再度接受手術與長期治療。

馮提莫強調，目前已經做過手術處理，最近身體也恢復差不多，請粉絲不要擔心。她說：「我現在既然繼續開播，也不希望大家擔心，只要大家還願意看我，我覺得做直播是我非常熱愛的事情。」她也提到醫生叮囑要規律作息、不熬夜、保持心情愉快等注意事項，比起因為身體狀況只待在家裡或出去玩，她還是更喜歡做熱愛的直播。

