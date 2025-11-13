馮淬帆今出殯！骨灰葬在金門 家屬揭遺願

港星馮淬帆在10月31日病逝，享壽81歲。(記者王文麟攝)

〔記者廖俐惠／綜合報導〕港星馮淬帆在10月31日病逝，享壽81歲，告別式在桃園舉行，今天(13日)圓滿完成，骨灰由胡璉將軍的孫女胡敏珍及一行親友的護送下，搭乘下午5點50分的班機，由松山機場起飛，前往金門納骨塔安厝。

儀式大約在中午12點結束後，靈柩移送桃園殯儀館第一火化場進行火化，當馮淬帆靈柩移往火葬場的途中，親友一行人更是頂著大雨跟著靈車送行，場面十分哀戚。

馮淬帆外甥馮大勇透露，舅舅曾告訴他：「他走了以後，什麼都不要做，送我到金門就好，他要跟他敬仰的胡璉將軍守護中華民國。」家屬也遵循他的遺願，帶著骨灰前往金門。

