馮淬帆今告別式！杜琪峯雨中送行 骨灰長眠金門「守護中華民國」

馮淬帆告別式今在桃園舉辦。讀者提供



港星馮淬帆在台定居39年，10月31日離世，享年81歲，今（11╱13）在桃園舉辦告別式，導演杜琪峯、錢江漢、電視製作人楊紹鴻都來台送好友最後一程，骨灰則由胡璉將軍的孫女胡敏珍及一行親友的護送下前往金門納骨塔安厝。

馮淬帆以王晶執導的《最佳損友》「牛頭帆」一角走紅，台詞「香蕉你個芭樂」更成為經典，家屬依照其遺願，低調舉行家祭，僅通知至親友人約40人參與，並未開放影迷追思，周潤發、戚美珍、苗僑偉、曾志偉、國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁等好友則送花籃哀悼。

杜琪峯（中）今來台參加馮淬帆告別式。讀者提供

而馮淬帆外甥馮大勇表示：「好幾個月以前，我舅舅跟我說，他走了以後，『什麼都不要做，送我到金門就好』，他要跟他敬仰的胡璉將軍守護中華民國。我舅舅很愛國，很愛中華民國、很愛台灣，他很喜歡林口，所以他在林口過著他很喜歡的生活。我很欣慰，他在台灣有很多好朋友；他的後事，有很多人幫忙，陪我們跑來跑去，把事情辦的很妥貼，很謝謝他們；我也要特別感謝蔡淑君議員及林口區公所的幫忙。」

戚美珍、苗僑偉、杜琪峯、周潤發送花籃追悼馮淬帆。讀者提供

家祭儀式上，家屬也製作7分鐘影片回顧馮淬帆一生，儀式約中午12點結束，靈柩移送桃園殯儀館第一火化場進行火化，親友一行人頂著大雨跟著靈車送行，相當不捨。

依照馮淬帆生前遺願，火化完畢後，骨灰隨即由胡璉將軍的孫女胡敏珍搭乘下午5點50分的班機從松山機場飛金門納骨塔安厝。

