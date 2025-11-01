馮淬帆入籍中華民國39年 生前曾稱馬英九「那位先生」

香港影星馮淬帆辭世，享壽81歲。馮淬帆長年定居台灣，於1986年取得中華民國身分，居住林口至今已近40年。2020年馮淬帆曾應國民黨國際事務部的邀約演講，結果在演講中稱前總統馬英九「那位先生」，並公開批評施政表現。

馮淬帆 曾應國民黨國際事務部的邀約演講 。（圖／翻攝自 中國國民黨國際事務部KMT Dept. of Int'l Affairs YouTube ）

馮淬帆於2020年9月30日擔任首場「國際民主沙龍」午餐演講系列的主講人，馮淬帆一開始就直言，自己常在臉書痛罵國民黨，不懂為何國民黨還找他來？但既然來了，他就要講真心話，還說如果有得罪的地方，請大家多包涵。他直指馬英九任內對於前朝民進黨不合法改過的事物，「一個都不改回來」，特別是課綱也不改回來，而且只要民進黨反對的事情，就撤回不做，「什麼都不改，跟民進黨完全一模一樣」。

馮淬帆表示，任內還出了一個大貪官，「你說你清廉又怎麼樣」，導致所有愛中華民國的人都因馬英九而失望，最後還將政權給了民進黨。馮淬帆直言，民進黨現在全面執政，國民黨沒有盡到反對黨的責任，支持者才會慢慢離開。他期盼江啟臣能帶領國民黨徹底改革、找回黨魂，重新成為救國救民的政黨。

時任國民黨主席江啟臣則回應，自己小時候也是看馮淬帆演的電影，馮淬帆非常支持中華民國，已入籍中華民國30、40年，這樣的港星相當特別，因此邀請他分享對中華民國、對台灣的想法。

