馮淬帆出殯⋯骨灰安葬金門「遺願曝光」杜琪峯雨中親自送別

資深演員馮淬帆10月31日逝世，享壽81歲。今（13）日家屬依照其遺願，低調在桃園舉行告別式，僅通知親友大約40人參與，骨灰也由胡璉將軍的孫女胡敏珍及一行親友的護送下，搭乘下午5時50分的班機，由松山機場起飛，前往金門納骨塔安厝。

儀式大約中午12時結束後，靈柩移送桃園殯儀館第一火化場進行火化，當馮淬帆靈柩移往火葬場的途中，親友一行人更是頂著大雨跟著靈車送行。

杜琪峯出席馮淬帆的告別式。（圖／讀者提供）

靈堂內部擺放有周潤發、戚美珍與苗僑偉、曾志偉、國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁等圈內好友致贈花籃表示哀悼。導演杜琪峯、錢江漢、電視製作人楊紹鴻等，也都來台參加告別式，送好友最後一程。家祭儀式上，家屬製作了一部七分鐘回顧馮淬帆一生的影片一同緬懷，親友們也輪流上台分享他們與馮淬帆相處的生活點滴，場面相當感人。

馮淬帆定居台灣39年，他的外甥馮大勇表示，舅舅曾跟他說：「他走了以後，什麼都不要做，送我到金門就好，他要跟他敬仰的胡璉將軍守護中華民國。」他特別感謝舅舅生前在台灣有很多好朋友，舅舅的後事還有很多人幫忙。

周潤發、苗僑偉致贈花籃。（圖／讀者提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導