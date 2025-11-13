馮淬帆化煙長眠金門「守護中華民國」 告別式杜琪峯冒雨送別
香港影壇資深藝人馮淬帆上月31日晚間在台灣辭世，享壽81歲。馮淬帆1986年就取得台灣身分證，晚年定居新北林口，他的告別式今天（13日）圓滿落幕，骨灰由胡璉將軍的孫女胡敏珍及一行親友的護送下，前往金門納骨塔安厝，實現與胡璉將軍一起「守護中華民國」的遺願。
馮淬帆的告別式今天在桃園舉辦，家屬依照其生前遺願，低調舉行家祭，未開放影迷追思，香港導演杜琪峯特別來台送老友最後一程，周潤發、苗僑偉、曾志偉等圈內好友皆致贈花籃表示哀悼。
馮淬帆多次表示自己是百分百的中華民國人，明確反對台獨、反對中共的中國統一，堅決追求中華民國統一全中國的政治立場。馮淬帆外甥馮大勇透露，幾個月前舅舅囑咐他，「走了以後，什麼都不要做，送我到金門就好」，稱要和敬仰的胡璉將軍守護中華民國，「我舅舅很愛國，很愛中華民國、很愛台灣，他很喜歡林口，所以他在林口過著他很喜歡的生活」，感謝舅舅過世後，台灣的各界好友奔走後事。 馮淬帆是香港影壇80年代的標誌性人物，包括《福星高照》等系列電影中與吳耀漢、秦祥林、苗僑偉、洪金寶、曾志偉、岑建勳等人的「五福星」組合，以「牛頭帆」角色聞名，以及《精裝追女仔》《最佳損友》裡的「冷面笑匠」形象。
