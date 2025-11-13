馮淬帆告別式低調落幕！生前遺願「守護中華民國」骨灰長眠金門

馮淬帆的告別式於13日低調進行，骨灰將送往金門納骨塔安放。（圖／張祐銘攝；高興宇攝）

資深藝人馮淬帆上個月31日逝世，享壽81歲，13日家屬依照他生前遺願在桃園低調舉辦告別式，僅通知親友大約40人參與，並未開放影迷追思。靈堂內部擺放有周潤發、戚美珍與苗僑偉、曾志偉、國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁等圈內好友皆致贈花籃表示哀悼。

眾多電影導演杜琪峯、錢江漢、電視製作人楊紹鴻等也都來台送好友最後一程。家祭儀式上，家屬製作了一部7分鐘回顧馮淬帆一生的影片一同緬懷，親友們也輪流上台分享他們與馮淬帆相處的生活點滴，場面感人。

廣告 廣告

杜琪峯13日親自出席馮淬帆告別式。（讀者提供）

馮淬帆外甥馮大勇表示：「好幾個月以前，我舅舅跟我說，他走了以後，什麼都不要做，送我到金門就好，他要跟他敬仰的胡璉將軍守護中華民國。我舅舅很愛國，很愛中華民國、很愛台灣，他很喜歡林口，所以他在林口過著他很喜歡的生活。」並感謝他在台的友人協助處理後事。

據悉，馮淬帆告別式大約在中午低調結束後，靈柩移送至桃園殯儀館火化。根據馮淬帆生前遺願，火化完畢後，骨灰隨即由胡璉將軍的孫女胡敏珍以及親友們的護送下，搭乘下午5點50分的班機，前往金門納骨塔安放。

更多中時新聞網報導

BABYMONSTER 2026登台唱進小巨蛋

腎病風險高11倍 糖友篩檢要快

PLG》拿新軍當祭品 勇士痛扁洋基不留情