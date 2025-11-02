馮淬帆在友人陪伴下離世 生前簽「放棄急救」一年內頻繁進出醫院
【緯來新聞網】港星馮淬帆以演出《精裝追女仔》、《福星高照》、《最佳損友》等無數經典喜劇走紅，今（1日）傳出他於10月31日在台辭世，享壽81歲。定居台灣近40年的馮淬帆，在台也沒有親人，最後是在朋友陪伴下在醫院離世，在香港的外甥則預計傍晚抵台，處理相關後事。
馮淬帆辭世。（圖／資料照，劇匯文創提供）
相關友人表示，馮淬帆這一年身體狀況一直不穩定，一開始是感冒，後來演變成肺炎，這一年一直來來回回進出醫院。昨天下午左右，馮淬帆的血氧就開始不穩定，但因馮淬帆有簽下放棄醫療急救書，醫院輾轉聯絡到馮淬帆在香港的家屬，並委托在台朋友前往醫院探視。原本一度血氧跟生命指數有恢復穩定，但友人才離開沒多久，就立刻被醫院call回去，宣告馮淬帆離世。
至於後事如何處理，友人透露，其實馮淬帆生前有跟朋友們交代自己的身後事如何處理，但基本上還是尊重家屬意願，「一切都還是要等跟家屬討論後再對外公布。」
