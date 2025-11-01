馮淬帆外甥親曝後事安排 臉書帳號不關閉：心與大家同在
【緯來新聞網】港星馮淬帆辭世、享壽81歲。馮淬帆1986年取得中華民國身分證，來台定居已39年，晚年住在林口，近1年來健康亮紅燈頻繁進出醫院，在有人的陪伴下安然離世，稍早馮淬帆的外甥也從香港抵達台灣，並全部後事流程了。
馮淬帆離世。（圖／翻攝臉書）
馮淬帆外甥透過其臉書發文表示：「我是馮淬帆的外甥，我舅舅已於114年10月31號晚上10點35分離開了我們，謝謝大家祝福... 我們決定尊從舅舅的遺願，只安排家祭～並由親近的家人好友送舅舅走完最後一哩路～再次感謝各位！」
另外馮淬帆外甥也提到：「因為我長期住在香港，台灣的事務，將由晏蘅先生代理。另外，舅舅的FB不會關閉，心與大家同在。」
馮淬帆離世。（圖／翻攝臉書）
友人則表示，馮淬帆這一年身體狀況一直不穩定，一開始是感冒，後來演變成肺炎，這一年一直來來回回進出醫院。昨天下午左右，馮淬帆的血氧就開始不穩定，但因馮淬帆有簽下放棄醫療急救書，醫院輾轉聯絡到馮淬帆在香港的家屬，並委托在台朋友前往醫院探視。原本一度血氧跟生命指數有恢復穩定，但友人才離開沒多久，就立刻被醫院call回去，宣告馮淬帆離世。
