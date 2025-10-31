馮淬帆悼「最愛的他」後巧合同天離世！網湧入哀悼 議員：這安排很馮導
娛樂中心／林昀萱報導
活躍在1980年代《福星高照》、《最佳損友》等香港喜劇片的男星馮淬帆驚傳過世，享壽81歲，經典台詞「香蕉你個芭樂」成絕響。馮淬帆曾為了蔣公誕辰在10月31日發文，沒想到緊接著傳出逝世消息，讓新北市議員蔡淑君也直呼「這樣的安排很馮導」。這也是他生前最後一篇貼文，網友紛紛湧入哀悼。
馮淬帆生於廣東，是港劇代表人物之一，最讓人印象深刻是他在《五福星》、《精裝追女仔》、《最佳損友》等系列中的演出。他在1986年取得中華民國身分證來台定居，晚年孤身住在新北市林口，熱愛台灣的他曾說「全亞洲今天台灣還是最好」，出國離開的第二天就會想念台灣。
馮淬帆10月31日還在臉書社團「民國春秋」曬出多張蔣中正照片談蔣公誕辰紀念日，沒想到緊接著離世。新北市議員蔡淑君也在臉書以「懷念馮導」為題透露，凌晨聽到馮淬帆辭世消息，心中一陣空，「他總是那麼有味道的一個人。說話有戲，笑裡有故事。鏡頭前後都真誠，也都可愛，他最愛蔣公，偏偏選在這一天離開。我總覺得，這樣的安排，像他會做的事～有點頑皮，有點深情，又很『馮導』。」
網友也湧入馮淬帆最後貼文留言哀悼：「馮爸，您選在蔣公誕辰這一天去陪伴他..真的很故意～真的很不捨～」「一路走好！永遠懷念！」「從小看您的戲.. R.I.P」、「謝謝你帶來很多的經典的香港電影」、「香蕉你個芭樂，一路好走」、「走好，中華民國國民牛頭帆。」
