馮淬帆昔後悔「拍了一堆爛戲」 飆罵王晶害人很慘

81歲資深男星「牛頭帆」馮淬帆昨(10/31)傳出過世，他早年主演《福星高照》與《最佳損友》等不少經典作品走紅，更以一句「香蕉你個芭樂」笑翻觀眾，被封幽默祖師。但他其實私下個性嚴肅老實，曾受訪坦言不敢看過去作品，形容自己以前拍了一堆爛戲，還痛罵導演王晶害人很慘。

馮淬帆2023年為恐怖片《蝴蝶大廈》受訪，談到過去作品時表示，7、8年前就已經發誓「不再演出那些鬧劇式的喜劇」，他不以過去的喜劇作品為榮，甚至說重話，「我拍了一堆爛戲，是一輩子的恥辱」，現在就算再多錢要他演「鬧劇」也拒絕，並飆罵王晶導演說：「王晶這個王X蛋，害得很多人很慘。」

馮淬帆當時謙虛表示：「其實我做演員不算成功，我很想演大反派，壞到不行的反派，在我走（辭世）之前一定要演到。」也說有生之年想以導演身分再拍一部作品；而他曾在2016年電影《老笠》中飾演有點陰沉的老人，當時他也說自己喜歡演反派，「很久沒演那麼硬的戲」。

馮淬帆2007年接受《蘋果日報》專訪時曾表示，對於「幽默祖師」、「冷面笑匠」等封號不以為意，承認年輕時只是為了五斗米折腰拍攝這種類型的片，直言：「對我自己來說其實是一個很大的遺憾，他們把我找去做喜劇，其實我不是很喜歡，為什麼不記得我以前都演正經戲？不過，人們找我接戲，我也不會拒絕，賺錢嘛！」他並非討厭喜劇，而是比較喜歡像史蒂夫馬丁所演的喜劇，或電影《新娘不是我》，至於周星馳所拍的作品，他表示自己沒看過，沒有資格評論。

馮淬帆從小就出生在粵劇世家，其父馮鏡華為粵劇老生，1965年馮淬帆加入麗的電視，演出幾部電視劇後就被導演楚原相中，邀請拍攝電影《紅花俠盜》；1968年他轉戰TVB，1983年起接連演出「福星」系列電影、「精裝追女仔」系列電影走紅，2010年更憑《意外》提名第29屆香港電影金像獎最佳男配角。而他演而優則導，1974年起就曾轉戰當導演，執導作品有《香港屋簷下》、《粉骷髏》、《愛的逃兵》、《福星闖江湖》、《老友鬼上身》、《空鏡記》等。

而對於馮淬帆的評論，導演王晶2年前曾回擊並貼上劇照，說台灣是個奇怪的地方，「多香港人去了之後，水土不服，頭腦混亂，正正常常一個人，會漸漸變儍，胡言亂語，之前有個姓蕭的，自以為是燈神，再有個姓杜的，自以為是食神，今天又跑出個姓馮的，患上被害妄想症，自以為是八旦神。」更叫導演錢人豪別邀病人當演員：「錢導你大發慈悲譲他繼續治療吧，用病人當演員省不了多少，還違法。」

