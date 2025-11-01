馮淬帆曾嘆病入膏肓寫好遺言 悼念許紹雄「愚兄隨後來」3天後天堂重逢

馮淬帆（左）、許紹雄相識多年，卻有一半歲月分隔兩地。翻攝馮淬帆臉書



港星馮淬帆以王晶執導的《最佳損友》「牛頭帆」一角走紅，台詞「香蕉你個芭樂」更成為經典，在台定居39年的他驚傳昨（10╱31）離世，享年81歲，10月28日他才在臉書追悼香港資深演員「Benz雄」許紹雄，還說：「賢弟那邊等，愚兄隨後來！」令人不勝唏噓。

許紹雄10月28日因癌症併發器官多重衰竭病逝，馮淬帆當天還發文透露：「早上開機驚見短訊；『他走了』！是我的弟妹告知，我的好老弟許紹雄今天凌晨走了！沒說在新加坡或在香港。沒有太驚訝，因為之前弟妹已有暗示過，而且最近1年與他聯絡的訊息都是由弟妹代筆，就是另一種『訊息』了。」

馮淬帆得知好友死訊時感慨地說：「不捨是他真的走在我前面，泛著淡淡的傷感！人生就是如此，情誼半百，但一半歲月分隔兩地，很久很久沒見面了，唉，終須一別。」並遙對許紹雄說，「但我比你大，自己也病入膏肓，苟延殘喘……阿彌陀佛……賢弟那邊等，愚兄隨後來」！沒想到3天後2人就在天堂重逢。

而馮淬帆過世當天也才在臉書悼念先總統蔣公誕辰紀念日，新北市議員蔡淑君在臉書表示：「他最愛蔣公，偏偏選在這1天離開。我總覺得，這樣的安排，像他會做的事～有點頑皮，有點深情，又很『馮導』。」

馮淬帆年初才因二次肺炎感染住院。翻攝馮淬帆臉書

定居林口的馮淬帆早取得中華民國身分證，前年出席電影《蝴蝶大廈》開鏡記者會時強調「我是台灣人」，並表示多年前就決定不再拍喜劇，還說早年拍港片不算是喜劇、「是鬧劇」，「我叫它爛戲，是我一輩子的恥辱」。

身兼導演、編劇的馮淬帆當時還透露其實一直在準備導下1部戲，他在《蝴蝶大廈》中飾演大廈管理員，曹佑寧則飾演他的孫子，他還說：「因為以前演太多喜劇，很想挑戰除了鬧劇之外的劇本，距離上次演電影已經有5年，會很想多多參與台灣的演出。」

其實馮淬帆近年身體不是很好，3月才在臉書透露因二次肺炎感染住院，還一度氣喘到急發遺言，5月30日又說：「住院整整2個月又3天，一切感覺都已麻木！昨天終於出院了，但不算完全康復，因血氧濃度不足，這段時間還要靠製氧機生活，非常不方便，畢竟年紀到了，由不得你，只好認了！」

