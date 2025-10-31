馮淬帆最後貼文曝！才祝蔣公冥誕…他定居台灣30多年堅定喊：我是中國人

娛樂中心／陳弘逸報導

香港喜劇片男星馮淬帆，今年5月時，傳出身體不適，二度住院，未料，卻在今天（11月1日）傳出辭世，享壽81歲。（圖／翻攝自馮淬帆臉書）

活躍於1980年代的香港喜劇片男星馮淬帆，因多部影劇作品走紅港台，1986年移居台灣；還在《最佳損友》中一句「香蕉你個芭樂」成為風靡一時的流行用語，更成為日後經典；他過去曾表態「堅決反共」，自稱是百分百的中華民國人，昨天（10月31日）才在臉書發文，先總統蔣公誕辰紀念日，未料，卻成為臉書最後貼文，今天（11日1日）驚傳辭世。

港星馮淬帆，移居台灣新北市林口區30多年，今天（11月1日）傳出辭世，享壽81歲；新北市議員蔡淑君也發文「懷念馮導」，還揭露，他最愛蔣公，偏偏選在這一天離開。

然而，昨天（10月31日）是蔣中正誕辰紀念日，馮淬帆特別在臉書發文，寫下我是中國人~10月31日是民族救星民國英雄，先總統蔣公誕辰紀念日。未料，卻在今天（11月1日）傳出辭世噩耗，成為生前在臉書的最後貼文。

馮淬帆出生於廣東，活躍於1980年代的香港喜劇片，因多部作品走紅，1986年移居台灣新北市林口區；過去曾表態「堅決反共」，自稱是百分百的中華民國人，在台灣定居31年，已是正港台灣人。

