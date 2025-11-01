馮淬帆生前才悼念許紹雄「愚兄隨後來」 一語成讖全網哭了

馮淬帆28日才悼念老友許紹雄的離世，「愚兄隨後來」竟一語成讖。（圖／翻攝馮淬帆臉書）

資深男星馮淬帆，早年憑藉多部經典港片，例如《五福星》、《最佳損友》系列陪伴過無數影迷成長，昨（31日）離世後也讓眾人感到不捨。巧合的是，他的老友許紹雄也在不久前離世，為此，他還特地發文寫道「賢弟那邊等.愚兄隨後來！」如今卻一語成讖。

錯號「Benz雄」的香港男星許紹雄，因癌症引發多重器官衰竭，於上個月28日在醫院病逝，享壽76歲。消息也讓許多香港著名演藝人士，紛紛放下工作，急奔醫院見最後一面。

視許紹雄為弟弟的馮淬帆，也在當天發文感嘆，許紹雄走得比他還前面，「泛著淡淡的傷感，人生就是如此，情誼半百，但一半歲月分隔兩地，很久很久沒見面了，唉，終須一別」。

兩位陪伴多數影迷童年的男星許紹雄、馮淬帆相繼離世。（圖／翻攝微博、報系資料照）

結果馮淬帆下秒竟表示，「但我比你大，自己也病入膏肓，苟延殘喘....阿彌陀佛...賢弟那邊等，愚兄隨後來！」似乎早已暗示自己也剩沒多少時間，很快就會到天上和許紹雄見面。

如今，馮淬帆走後，該篇文也再度引起粉絲討論，「怎麼就一語成籤了？！馮大哥一路好走」、「阿彌陀佛，相差不到三天，兄弟團聚了，早登極樂」、「帆叔也隨雄哥而去」、「結果時間如此接近」。

