馮淬帆社群永遠停在10月31日 死前17小時還發文

〔記者馮亦寧／台北報導〕在台灣定居39年，獨自租屋在林口生活的男星馮淬帆驚傳死訊，享壽81歲。出身廣東的他，雖大半生於香港拍戲工作，最終選擇在台灣定居，馮淬帆曾表示對香港沒太多感情，最喜歡的還是台灣的人情味。馮淬帆10月31日還在社群平台發文，恭賀蔣中正誕辰，沒想到竟成為他人生最後一篇發文。

馮淬帆活躍在1980年代《福星高照》、《最佳損友》等香港喜劇片，議員蔡淑君在社群平台發文，表示聽到馮淬帆過世消息，相當震驚，心中感到一陣空，許多喜愛馮淬帆的粉絲也紛紛留言，希望他一路好走。

