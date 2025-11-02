馮淬帆臉書不關閉！外甥曝後事安排 生前遺願曝光
資深演員馮淬帆憑藉多部喜劇深受影迷喜愛，也創造無數經典畫面。不過昨（1）日傳出過世的消息，家屬也透過臉書證實他在上月31日晚間10點35分離世，享壽81歲，讓各界既震驚又不捨。除此之外，馮淬帆的臉書不會關閉，生前的遺願也曝光。
馮淬帆外甥在1日證實噩耗後，也感謝各界的關心與祝福，「我們決定遵從舅舅的遺願，只安排家祭，並由親近的好友送舅舅走完最後一哩路，再次感謝各位。」另外，由於外甥長期定居香港，「台灣的事務，將由晏蘅先生代理。」
馮淬帆外甥強調，「舅舅的FB不會關閉，心與大家同在。」馮淬帆在1986年取得中華民國身分證後，在新北林口定居近40年，過去曾演出包含《五福星》、《精裝追女仔》、《最佳損友》等經典作品，隨著他的離開，招牌台詞「香蕉你個芭樂」也成絕響。
