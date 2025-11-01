馮淬帆臉書深夜突發文！告別式相關內容曝光

拍過海量電影，以一句「香蕉你個芭樂」經典台詞成為中港台無數民眾共同記憶的資深藝人馮淬帆，10月31日晚間過世享壽81歲，他的外甥昨（11月1日）深夜也用馮淬帆的臉書發文，透露告別式的相關事宜。

資深藝人馮淬帆於10月31日深夜過世。（圖／翻攝馮淬帆臉書）

馮淬帆的外甥在昨天深夜，用馮淬帆的臉書連發2篇文，先是表明身分，接著說舅舅「已於114年10月31號晚上10點35分離開了我們，謝謝大家祝福」，在下一篇文章則是透露告別式的相關事宜。

馮淬帆的外甥在11月1日晚間發文。（圖／翻攝馮淬帆臉書）

馮淬帆的外甥指出，決定尊從舅舅的遺願只安排家祭「並由親近的家人好友送舅舅走完最後一哩路，再次感謝各位」、「因為我長期住在香港，台灣的事務，將由晏蘅先生代理…另外，舅舅的FB不會關閉，心與大家同在」家屬對這位明星長輩的離世哀慟之餘，也低調處理後事，不欲打擾各界人士，而從家屬也找了「代理人」的內容看來，後事辦理的地點應在台灣。

馮淬帆的經典台詞「香蕉你個芭樂」已成絕響。（圖／翻攝自經典華語老電影YT）

