馮淬帆臉書「最後發文」悼念蔣中正 竟同天離世

資深香港男星馮淬帆昨（31日）驚傳辭世，享壽81歲。馮淬帆長年定居台灣，於1986年取得中華民國身分，居住林口至今已近40年。馮淬帆臉書停留在31日悼念蔣中正的發文，沒想到竟同一天離世。

資深香港男星馮淬帆昨（31日）驚傳辭世，享壽81歲。（圖／翻攝自馮淬帆臉書）

馮淬帆在臉書社團「民國春秋」發文 。（圖／翻攝自臉書）

馮淬帆10月30日上午先在臉書貼出先總統蔣中正照片，寫道「我是中國人」。之後也在臉書社團「民國春秋」中發文寫下，「~我是中國人~10月31日是民族救星民國英雄 先總統蔣公誕辰紀念日」。不料隨後就傳出過世消息。

新北市議員蔡淑君凌晨在社群平台發文，表示是在2小時前（10月31日深夜）聽聞噩耗，「他總是那麼有味道的一個人，說話有戲，笑裡有故事。鏡頭前後都真誠，也都可愛。『他最愛蔣公，偏偏選在這一天離開。』我總覺得，這樣的安排，像他會做的事～有點頑皮，有點深情，又很『馮導』。願您在另一個舞台上，依舊帶著那抹笑，繼續說故事，繼續拍人生。」

蔡淑君發文證實馮淬帆的死訊。（圖/翻攝蔡淑君臉書）

