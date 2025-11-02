馮淬帆逝世享壽81歲！一生未婚原因曝光 曾嗆王晶「王XX」獲老搭檔豁達悼念

馮淬帆一生未婚，曾坦承自己的初戀是汪明荃。翻攝馮淬帆臉書

定居台灣多年香港資深演員馮淬帆於今（1日）傳出逝世消息，享壽81歲。這位曾活躍於80年代影壇，以「冷面笑匠」形象深植人心的資深藝人，不僅一生未婚，也曾多次公開表示對自己拍攝的喜劇片感到後悔，甚至激烈批評老搭導檔導演王晶：「王晶那個王XX，拍戲拍得太離譜了！害太多人很慘，不知道為什麼這麼多人愛看。」不過王晶表示對馮淬帆所言選擇原諒，也悼念馮淬帆「一路走好，你的遺作不會被忘記！」

由於馮淬帆一生未婚，他的外甥夫妻已於今下午抵台，將與友人共同商議處理後事。馮淬帆一生未婚，唯一公開承認的女友是女星曾慶瑜，但因性格不合分手。不過，他人生中最刻骨銘心的戀情，則是與現任羅家英妻子「阿姐」汪明荃的一段舊情。

馮淬帆曾自曝，汪明荃其實是他的初戀，當時女方正與他的好友鄒世孝交往，但他仍主動出擊「把她搶走」。兩人戀情相當公開，但由於汪明荃後來志向高遠，重心轉往事業，兩人最終和平分手。

馮淬帆曾表示：「她跟著我就不可能發生（永遠在一起這種事），是不可能的，不然會害了國家。」而三人並未因舊情生嫌，馮淬帆曾透露：「到現在羅家英遇見我，都還會打電話給汪明荃，然後再遞給我聽。」足見他們之間情誼未斷，仍以朋友相待。

至於終生未婚，馮淬帆曾幽默表示：「伴要來做什麼呢？女人容易老。」更勸女人嫁老公，最好嫁比自己大十幾歲的，只因他觀察身邊不少朋友婚後妻子老得快，讓他更加確信婚姻非自己所求。

與王晶恩怨情仇：罵「一輩子恥辱」 獲對方溫柔回應

馮淬帆生前以耿直脾氣著稱，他曾多次表示自己為了五斗米才接演喜劇電影，並罵過王晶「王ＸＸ」。然而，王晶在聽聞馮淬帆死訊後，一改過去大砲的態度，感嘆繼許紹雄、吳孟達之後，馮淬帆是他以前常用的「三大喜劇催化劑」中離世的最後一位，兩人合作的作品最多，包括《精裝追女仔》系列、《最佳損友》系列等。

王晶表示，20多年前兩人常約吃飯，後來因馮淬帆定居台灣後較少聯繫。對於馮淬帆生前對他的公開抨擊，王晶選擇原諒：「我不怪他，到底年紀大了，又獨自生活，可能頭腦有點混亂。」他更解讀馮淬帆暴躁愛罵人的脾氣其實是一種「保護自己的方法」，坦言私下相處時曾發現他有點「欺善怕惡」、不喜歡惹事。王晶最後感性向老友道別：「緊哥（暱稱），一路走好，你的遺作不會被忘記！」

王晶微博貼文悼念馮淬帆，要他一路好走。翻攝王晶微博

