馮淬帆逝世 王晶回應昔日爭執：那是他保護自己的方式

曾演出港片《五福星》、《最佳損友》系列的資深演員馮淬帆驚傳離世，享壽81歲。不過他生前曾對曾演過的喜劇感到羞恥，更痛罵這些系列片的導演王晶是「王X蛋」。而王晶得知他逝世消息後，也發文悼念，並表示他的謾罵行為其實是在「保護自己」。

馮淬帆曾表示對過去喜劇作品感到羞恥，並痛罵王晶。圖／翻攝自YT

馮淬帆憑《精裝追女仔》、《最佳損友》、《五福星》廣為人所知，搞笑形象深入人心，但在晚年他就開轟導演王晶是王X蛋，「害很多人很慘！他拍戲拍得太離譜了！我就不曉得為什麼香港觀眾那麼喜歡看。我叫它爛戲！我真的覺得這是我一輩子的恥辱！」

王晶得知馮淬帆離世消息後，也在微博上發文，並用馮淬帆的外號「阿緊」稱呼他，文中感嘆馮淬帆、許紹雄加上吳孟達，是他以前常用的三大喜劇催化劑，「這幾年差不多全走了。真是唏噓。」

王晶發文悼念馮淬帆。圖／翻攝自王晶微博

王晶指出，三人中馮淬帆與他合作最多，「三集《精裝追女仔》、兩集《最佳損友》、《求愛敢死隊》，還有邵氏時期的《比鬼捉》、《爛賭英雄》、《顛鳳狂龍》，最後在二千年初還合作了一部劇《祖先開眼》」，但因為馮淬帆移居台灣，就變得少聯繫了。

對於馮淬帆先前的炮轟言論，王晶並不怪他，「畢竟年紀大了，又獨自生活，可能頭腦有點混亂。很多人說他脾氣火爆，愛罵人。但我知道這是他保護自己的方法，其實他有點欺善怕惡」。

王晶提到以前兩人一起吃晚飯時，隔壁桌有些江湖人過來敬酒，他淡定回應，但馮淬帆卻想馬上買單走人，這讓王晶當下感到奇怪，後來才明白「多年不見，突然收到死訊。心有戚戚焉。緊哥，一路走好，你的遺作不會被忘記！」

責任編輯／陳俊宇

