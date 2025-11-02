馮淬帆逝世！王晶曾被怒罵「王X蛋」 淚別拍檔揭真相
娛樂中心／程正邦報導
定居台灣39年「冷面笑匠」馮淬帆病逝享壽81歲
資深香港演員、人稱「緊哥」的馮淬帆於昨日（10月31日）驚傳在台灣病逝，享壽81歲。這位以「冷面笑匠」形象深植人心的演員，自1986年取得中華民國國民身份後，已在台灣定居長達39年。令人感傷的是，就在馮淬帆離世前數日，他的摯友、香港演員許紹雄亦於10月28日逝世。馮淬帆當時曾在社群平台發文悼念老友：「不捨是他真的走在我前面，泛着淡淡的傷感！賢弟那邊等，愚兄隨後來！」，未料一語成讖，兩位影壇老友僅相隔三天便相繼離世。
今年5月，馮淬帆曾公開透露自己因二次肺炎感染住院兩個多月，身體狀態不佳，需依賴氧氣機生活，令人心疼。他生前最後一篇公開發文則是在離世當天，向他最崇敬的先總統蔣公誕辰紀念日致敬，新北市議員蔡淑君也發文哀悼，感嘆他選在最愛的人的生日離開，「像他會做的事～有點頑皮，有點深情，又很『馮導』」。
「爛戲」是人生恥辱，痛批王晶「害慘很多人」
馮淬帆一生熱愛電影藝術，在他的演藝生涯中，與導演王晶的合作無疑是其喜劇形象的巔峰，但他對於自己在80年代為了賺錢而接拍的一系列「胡鬧電影」深感後悔，認為這些作品製作水準差、劇本荒謬，曾多次在受訪時直言，拍這些「爛戲」是他「一輩子的恥辱」，並在2023年新戲開鏡時，公開痛批昔日多次合作的導演王晶是「王X蛋」，怒指王晶「害了很多人很慘，他拍戲拍得太離譜了！」
王晶當時也在微博發文反擊，暗酸馮淬帆「患被害妄想症」，讓這段昔日搭檔的恩怨徹底公開。
恩怨情仇落幕 王晶：他只是用火爆脾氣保護自己
儘管兩人生前不歡而散，王晶在得知馮淬帆逝世後，仍發文沉痛悼念。他以馮淬帆的外號「阿緊」稱呼老友，感嘆馮淬帆、許紹雄與吳孟達這「三大喜劇催化劑」，如今已全數離去，感到唏噓。
王晶在文中細數兩人曾合作過《精裝追女仔》三集、《最佳損友》兩集、《求愛敢死隊》等約十部作品，更透露有一段時間兩人經常約吃飯。對於馮淬帆後來的脾氣，王晶給出了自己的解讀：「很多人說他脾氣火爆，愛罵人。但我知道這是他保護自己的方法，其實他有點欺善怕惡。」
王晶更舉例，有一次兩人吃飯時遇到黑道人士來敬酒，他淡定乾杯，馮淬帆卻表現得極度害怕，想趕快付錢走人。王晶認為，馮淬帆後期獨自移居台灣生活，可能頭腦也受到一些影響。
兩大遺憾：未圓夢的「大反派」與「遺作」
馮淬帆的離世，也留下他對電影的兩個未完成的遺憾。他曾坦言，自己一直未成功演到一個「壞到不行的反派」角色，這是他希望在告別影壇前能實現的目標。除了幕前，馮淬帆也曾執導過《福星闖江湖》等片。他表示自己一直想再執導一部電影作為自己的「遺作」，但因年事已高，這一心願終究未能實現。
這位「冷面笑匠」用他獨特的喜劇風格陪伴了一代華人影迷，他的經典台詞「香蕉你個芭樂」，雖是他本人最討厭的「恥辱」標籤，卻也成為觀眾永遠不會忘記的回憶。王晶最終在悼文中祝福老友：「你的遺作不會被忘記。」
