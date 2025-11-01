馮淬帆過世前一天才Po文...4天前悼念許紹雄一語成讖 晚年靠氧氣機維生已寫好遺言

香港資深演員馮淬帆於今（11月1日）凌晨傳出逝世消息，享壽81歲。其實馮淬帆在10月31日，即離世的前一天，還在臉書發文談論先總統蔣公誕辰紀念日，沒想到隔日凌晨即與世長辭。

馮淬帆在10月31日的貼文中寫道：「～我是中國人～10月31日，是民族救星民國英雄 先總統蔣公誕辰紀念日」，這則充滿個人政治立場與情感的發文，意外成為他留給公眾的最後一段文字。

兩度住院留「遺言」

馮淬帆28日才發文悼念「Benz哥」許邵雄，發文中提到自己沒有太驚訝，因為許邵雄妻子已暗示過，且最近一年與許邵雄聯絡的訊息都是由弟妹代筆，「不捨是他真的走在我前面.泛著淡淡的傷感！人生就是如此，，情誼半百.但一半歲月分隔兩地，很久很久沒見面了」。他感嘆人生終須一別，「但我比你大，自己也病入膏肓，苟延殘喘......阿彌陀佛......賢弟那邊等，愚兄隨後來」，沒想到竟一語成讖。

馮淬帆近年的健康狀況一直備受關注。今年3月，他曾發出戴著氧氣罩的病容照，透露因二次肺炎感染住院。當時他病情一度危急，甚至感到「時候到」的感覺，因此緊急發文寫下「遺言」，讓許多影迷相當擔心。雖然事後病情好轉，他也表示：「遺言永遠有效，誓言永不改變，年已過八十，早晚會用上的。」

到了5月底，馮淬帆再次發文透露自己又住院整整2個月又3天，坦言對一切已感到麻木。他表示自己雖然出院，但因血氧濃度不足，這段時間必須靠製氧機生活，並無奈表示「年紀到了也由不得人，只好認了，會繼續努力」。

自稱百分百中華民國人

馮淬帆於1986年取得中華民國身分證，並在台灣林口定居長達39年。他過去曾公開表態自稱是「百分百的中華民國人」，並表示台灣的便利性與濃郁的人情味是最吸引他的地方。這位以犀利喜劇和獨特個人風格著稱的資深影人溘然長逝，令影迷無限惋惜。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導