馮淬帆遺願曝光惹淚！他：真正的中華民國派

▲81歲馮淬帆（如圖）離世，遺願曝光惹淚，「他很愛台灣」。（圖／微博@新浪娛樂）

[NOWnews今日新聞] 定居台灣多年的港星馮淬帆10月31日因病辭世，享壽81歲，家屬今（13）日在桃園為他舉辦告別式，依照他生前遺願，不開放影迷追思，僅約40名親友出席，名導杜琪峯也特地來台，在雨中送他最後一程。馮淬帆外甥馮大勇透露馮淬帆的遺願，讓粉專「政客爽」直呼，「『真正的』中華民國派」。

馮淬帆告別式今舉行 杜琪峯雨中相送

馮淬帆告別式低調但莊重，現場花海環繞，圈內好友周潤發、曾志偉、戚美珍、苗僑偉及國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁皆送上花籃致哀，導演杜琪峯、錢江漢與電視製作人楊紹鴻則親自到場送別馮淬帆，場面感人。

儀式於中午結束後，靈柩移往桃園殯儀館第一火化場火化，當靈車駛離時，親友們頂著大雨緊隨其後，為摯愛的馮淬帆送上最後一程。家屬在家祭儀式中播放一段7分鐘影片，回顧他從影一生的光影歲月，眾人輪流上台追憶與他共度的時光。

馮淬帆遺願曝光 超愛台灣要守護中華民國

馮淬帆的外甥馮大勇在儀式上哽咽透露：「好幾個月以前，我舅舅跟我說，他走了以後，什麼都不要做，送我到金門就好，他要跟他敬仰的胡璉將軍守護中華民國。」他感性表示，舅舅一生熱愛台灣與中華民國，也很珍惜在林口的生活，「我很欣慰，他在台灣有很多好朋友；後事有很多人幫忙，把事情辦得很妥貼，非常感謝大家。」

對此，政客爽表示，「念念不忘，必有迴響。有燈，就有人」，「真正的」中華民國派，也許都習慣了沉默，但願這個國家就算風雨飄搖，也要盡力撐住，「在天上的馮淬帆先生，一路走好，剩下的我們這些年輕人會盡力而為。」

