馮淬帆離世「臉書不會關閉！」外甥首發聲 親曝舅舅後事
曾陪伴大家多部喜劇港片的資深男星馮淬帆，已於昨（31日）離世，享壽81歲。稍早，他的外甥也正式接管馮淬帆的臉書帳號，並表示將遵從舅舅遺願，由家人好友送完最後一程。
馮淬帆的外甥於1日晚間透過舅舅的個人臉書發布訃聞，「我是馮淬帆的外甥，我舅舅已於114年10月31號晚上10點35分離開了我們，謝謝大家祝福...」透露詳細的離世時間點。
同時也說明關於馮淬帆的後事安排，「感謝各界的關心與祝福，我們決定尊從舅舅的遺願，只安排家祭～並由親近的家人好友送舅舅走完最後一哩路～再次感謝各位！」
最後他也強調，馮淬帆的臉書不會關閉，「因為我長期住在香港，台灣的事務，將由晏蘅先生代理。另外，舅舅的FB不會關閉，心與大家同在」。
由於馮淬帆一生未婚、未有子嗣，晚年移居台灣，在台灣定居30多年。昨晚在台灣離世後，馮淬帆的外甥夫妻也從香港趕來台灣，協助處理舅舅的後事，令許多演藝圈人士、影迷、粉絲感到惋惜。
