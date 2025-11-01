馮淬帆「靠製氧機」生活 罹雙重肺炎住院2月早寫好遺言
【緯來新聞網】定居台灣近40年、在多部港產經典喜劇片中讓觀眾留下深刻印象的81歲演港星馮淬帆辭世，享壽81歲。事實上，馮淬帆今年3月曾公開透露因罹患雙重肺炎住院，期間一度呼吸困難至緊急交代遺言，直到住院2個月後才出院。
馮淬帆早寫好遺言。（圖／翻攝FB）
馮淬帆當時在社群媒體上傳配戴氧氣罩的照片，神情略顯疲憊。他提及，因肺炎二度感染導致住院，期間曾出現嚴重氣喘，讓他一度擔心再不表達心聲可能來不及，因此緊急留下遺言。他坦言「讓大家擔心了，真的很不好意思」，並感謝護理人員及時注射藥物，病況逐漸穩定。
到了5月底，他再次發文分享自身狀況，透露自己整整住院了2個月又3天，雖然已經出院，但身體仍未完全恢復，血氧濃度偏低，需仰賴製氧設備協助呼吸。他直言生活上雖有諸多不便，但年紀到了也只能坦然接受，並強調自己仍會繼續努力生活。
馮淬帆自1986年取得中華民國國籍，來台定居至今已超過39年，長年獨居於林口。他曾公開表示「堅決反共」，並自認是百分之百的中華民國人。他也指出，台灣的生活便利與人情味，讓他深深著迷。
更多緯來新聞網報導
專題｜《異形：地球》6天霸榜Disney+台灣Top 3！盤點「異形宇宙」影集新篇章
金鐘60／張文綺才說要「上裸」征紅毯 被巫苡萱一搞慘摔
其他人也在看
港星「牛頭帆」馮淬帆辭世！享壽81歲 經典台詞「香蕉你個芭樂」成絕響
80年代演出多部喜劇港片，並以「牛頭帆」一角為觀眾所熟悉的資深港星馮淬帆，驚傳於11月1日凌晨辭世，享壽81歲。過去他的經典台詞「香蕉你個芭樂」成絕響。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
「靠製氧機生活」早寫好遺言！馮淬帆生前憔悴病容照曝 病況惹鼻酸
香港影星馮淬帆驚傳逝世，享壽81歲。他於1986年取得中華民國國民身份，長年久居台灣，至今已經39年。其實今年3年他才發文透露，因二次肺炎感染住院，還一度氣喘到急發遺言，住院2個月後才出院，但坦言不算完全康復，因血氧濃度不足，還需靠製氧機生活。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
王子越線人妻粿粿！詹惟中18年前就算出：花心、要女生專情
男星王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚姻風暴，否認破壞家庭但承認超越朋友界線，昨（10/31）遭范姜彥豐揪出說詞矛盾。有網友回顧命理師詹惟中過去在節目替王子看手相，有花心的傾向、對女生的要求很高。中時新聞網 ・ 1 小時前
馮淬帆臉書「最後發文」悼念蔣中正 竟同天離世
資深香港男星馮淬帆昨（31日）驚傳辭世，享壽81歲。馮淬帆長年定居台灣，於1986年取得中華民國身分，居住林口至今已近40年。馮淬帆臉書停留在31日悼念蔣中正的發文，沒想到竟同一天離世。中天新聞網 ・ 1 小時前
「王子」信義區甜摟「粿粿」畫面曝！ 上萬網推爆讚：今年萬聖節MVP
2025年萬聖節31日到來，每年萬聖節總有不少民眾盛大變裝。北市信義區萬聖節派對更吸引大批人潮，裝扮成各種造型的角色上街「搞怪耍萌」，網路上出現不少神人裝扮爆紅。范姜彥豐近期控訴妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），事件延燒至今，有一對男女晚間裝扮成王子與粿粿，吸引上萬網友按讚，被封為「今年信義區萬聖節MVP。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
Andy查帳獲准！家寧媽「提抗告」...遭法院駁回還得付1500元
YouTuber眾量級Crowd的Andy與家寧分手後，因群海公司財務問題對簿公堂，Andy因質疑公司的帳目流向不明，加上多次查帳遭拒，向新北地院聲請查帳獲准，不過公司負責人、也就是家寧媽曾淑惠，卻向法院提出抗告，不過遭到駁回。中天新聞網 ・ 2 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
昔稱粿粿一臉無害！范姜彥豐甜喊「怎麼騙我都信」 網嘆：輸得徹底
明星夫妻檔粿粿、范姜彥豐2022年結婚育有1女，沒想到3年過後風雲變色，范姜彥豐29日痛心踢爆粿粿婚內出軌，對象則是「棒棒堂」男星王子（邱勝翊），掀起外界熱議。回顧過往夫妻倆一起上綜藝節目，范姜彥豐曾稱粿粿「一臉無害」，甚至甜喊「怎麼騙我都信」，沒想到現在女方卻被踢爆偷吃王子，令人不勝唏噓。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 2 天前
粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 1 天前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前