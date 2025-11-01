馮淬帆「靠製氧機」生活 罹雙重肺炎住院2月早寫好遺言

【緯來新聞網】定居台灣近40年、在多部港產經典喜劇片中讓觀眾留下深刻印象的81歲演港星馮淬帆辭世，享壽81歲。事實上，馮淬帆今年3月曾公開透露因罹患雙重肺炎住院，期間一度呼吸困難至緊急交代遺言，直到住院2個月後才出院。

馮淬帆早寫好遺言。（圖／翻攝FB）

馮淬帆當時在社群媒體上傳配戴氧氣罩的照片，神情略顯疲憊。他提及，因肺炎二度感染導致住院，期間曾出現嚴重氣喘，讓他一度擔心再不表達心聲可能來不及，因此緊急留下遺言。他坦言「讓大家擔心了，真的很不好意思」，並感謝護理人員及時注射藥物，病況逐漸穩定。



到了5月底，他再次發文分享自身狀況，透露自己整整住院了2個月又3天，雖然已經出院，但身體仍未完全恢復，血氧濃度偏低，需仰賴製氧設備協助呼吸。他直言生活上雖有諸多不便，但年紀到了也只能坦然接受，並強調自己仍會繼續努力生活。



馮淬帆自1986年取得中華民國國籍，來台定居至今已超過39年，長年獨居於林口。他曾公開表示「堅決反共」，並自認是百分之百的中華民國人。他也指出，台灣的生活便利與人情味，讓他深深著迷。

