馮紹峰牽兒子溫馨照曝光！6歲想想「細心小動作」被捕捉，網讚：細節看出教養

馮紹峰近日被拍到帶著6歲兒子「想想」現身地下停車場，父子倆穿著休閒、全程牽手互動，畫面溫馨。途中想想看到倒地的反光路障，主動停下來想把它扶正，馮紹峰見了也沒有催促或干涉，而是靜靜在旁邊等待，令拍到畫面的狗仔也讚「好爸爸人設瞬間立住」。

自從2021年與趙麗穎離婚後，兩人以「錯峰陪伴」方式共同照顧兒子，根據工作行程輪流分擔育兒。趙麗穎常帶想想外出露營、遊玩，馮紹峰則負責接送、就醫等日常事務，維持良好互動。2023年兩人曾被拍到帶兒子聚餐，馮紹峰貼心讓母子先行離開，成熟舉止也獲好評。

如今想想在雙方照顧下性格穩定，外出時舉止乖巧、全程配合，被不少網友誇讚「從小細節就可看出教養」、「看得出爸媽教得好」。不過，也有聲音呼籲狗仔尊重隱私，尤其應避免跟拍未成年的孩童。

