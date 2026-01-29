馮賢賢憶拍「看不見的國家」陳菊在景美看守所為林宅血案哀痛：政治人物少見對人溫暖寬厚、始終如一

監察院長陳菊請辭獲准，拍攝紀錄片《看不見的國家》導演馮賢賢回憶過去在景美人權園區拍攝陳菊過去，表示陳菊從非「狠角色」，始終保持對人的關心、厚道，而陳菊在景美看守所心情激動，主要不是因為她自己曾經失去自由承受委屈，而是她心裡對於林宅血案沈重的哀痛在景美看守所那個空間被喚起。

馮賢賢今日在臉書發文表示，2016年拍攝紀錄片《看不見的國家》，導演希望呈現女性政治人物所代表的穩定與和平力量，她拜託陳菊受訪，並趁她來台北開會時安排她到景美人權園區走一趟。第一站是到她曾經受審的軍事法庭。她在空盪的室內緩緩走動，查看著室內陳設和牆上的照片。她說，那是她在審判之後，第一次自己單獨一個人回到這裡。

「她看起來心情激動，雖然她講話很平靜」，馮賢賢再說，接著他們走過幾個有著小隔間的律見室，從前政治犯在那裡隔著玻璃會見律師或家屬。沿著走廊我們走上二樓，陳菊來回看了一下，找到她被關押的牢房。房間非常小，只有她走進去，高大的攝影師堵在狹小的門口往裡拍，她擠在門邊問陳菊，坐牢期間的「時間感」是什麼樣的狀態？

陳菊說，「坐牢沒有時間，因為每一刻都是一樣的」，並敲打著那間牢房裡四面牆上厚重的黃色泡綿，「他們弄這個，是為了防止我們撞牆…..」，雖然仍用平靜的語氣講著話，但聲音有些顫抖。

馮賢賢表示，下樓後，他們搬了小板凳到牢房對面草地上做訪談。那是從前政治犯放風的小空間；陳菊說，在軍事法庭上，被告們聽姚嘉文說，才知道林義雄為何缺席。原來他的母親和兩個雙胞胎女兒都被殺害。接著她回憶，是在律見室，她最後一次聽到林義雄媽媽的聲音。那時林媽媽應該是在她隔壁，她聽到林媽媽哭著呼喊「我兒子是冤枉的！」

馮賢賢直言，這時她才明白，陳菊的心情激動，主要不是因為她自己曾經失去自由承受委屈，而是她心裡對於林宅血案沈重的哀痛在景美看守所那個空間被喚起。認識陳菊的人都知道，她在政治人物裡，是少見的對人溫暖寬厚、始終如一。也因為如此，真心喜歡她的朋友和工作夥伴應該也是最多的。

馮賢賢並說，政治工作幾乎是陳菊的一切，但她從來不是「狠角色」，從來不是被「取大位」的野心所驅動。她始終保持著對人的關心和厚道，即便知道誰在背後說她難聽的話，她也是默默承受，連私底下都不會說什麼重話。

馮賢賢表示，陳菊雖然出身宜蘭，但是她一生的最愛是高雄。高雄在她的治理下脫胎換骨。她的工作就是生活的全部。聽說每天晚上工作結束後，她喜歡坐在車上繞來繞去，靜靜看著高雄的街景，而不是回到官邸去休息。



馮賢賢又說，2018年四月，陳菊在高雄市長任期結束前九個月，提前離任，到台北擔任總統府秘書長。她因此受到很多批評。

「如果不是為了要協助蔡英文總統穩定政局，她想必寧可留在高雄，做完任期」，馮賢賢表示，當市長多麼有成就感，可以獨當一面，實現很多的理想。出任總統府秘書長，做一個輔佐總統的幕僚，其實是難為了她。但是她人生的選擇總是以大局為重，而且她也成功地協助蔡英文度過難關，獲得連任。

馮賢賢並說，陳菊有吹噓過自己的貢獻嗎？當然沒有。一年前她中風之後，立刻向總統請辭。由於總統沒有同意，她被人批評為戀棧權位、晚節不保。她始終保持沉默。這就是陳菊永遠顧全大局的風格。

馮賢賢最後說，昨天，賴總統終於同意陳菊請辭監察院長。很高興她卸下重擔，也不再需要被誤會及承受罵名。祝福菊姊復健順利，找回健康，繼續和朋友們常相左右，一起守護台灣民主。

（圖片來源：三立新聞）

