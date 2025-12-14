馮迪索《玩命關頭》第11集公開大咖！為C羅打造新角色

《玩命關頭》第11集《Fast X: Part 2》預計將於2027年四月上映，雖然幾度傳出卡關的消息，但馮迪索（Vin Diesel）不時會分享相關訊息，現在他更公開一張和葡萄牙人氣足球球星C羅（Cristiano Ronaldo）的合照，並透露一大驚喜。

照片中，馮迪索和C羅開心搭肩合影，馮迪索說道：「大家都問他會不會出現在《玩命關頭》系列電影中，我得告訴你們，他真的會，我們為他量身打造了一個角色……」引起粉絲熱議。其實有關C羅可能客串演出的消息，是在《華爾街日報》首次報導環球影業對《Fast X: Part 2》施加更緊縮的預算後幾個月所傳出。

馮迪索和C羅合影掀起討論。（圖／翻攝自馮迪索IG）

馮迪索六月曾表示，片廠詢問他《玩命關頭》的最終章是否能安排在2027年4月上映，「我回答要有三個條件，第一、要把這個系列帶回洛杉磯；第二、要回歸汽車文化，回到街頭賽車的根本；第三、要讓唐老大和布萊恩歐康納重聚。」但後來一度傳出本片成本過高連演員都還沒簽約。儘管面臨種種挑戰，製作團隊仍希望能在2026年春天開拍，這樣才能趕上馮迪索先前宣布的2027年四月檔期。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導