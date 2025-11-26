馮．沃爾夫回顧展 AI科技穿越時空

英國藝術家馮．沃爾夫，擅長油畫技法，近年卻融入AI科技，呈現人工智慧與傳統油畫的作品，讓人不只眼睛為之一亮，更讓人看見作品中的哲學思考，他在亞洲的首次大型回顧展覽，在高雄美術館登場！

26NS 當畢卡索撞上浮世繪，兩種風格迥異的經典藝術，在《藍貓》這幅畫作品中，碰撞出東西方美學對話，馮．沃爾夫的畫中有畫，更在文藝復興時空，參觀者｜郭小姐：「跟印象中的蒙娜麗莎好像不太一樣，但又看得出來，它是多個作品重疊在一起。」

英國藝術家，馮．沃爾夫，在高雄舉辦亞洲首場大型回顧展，展出超過60件作品，其中融入AI科技的作品，讓人腦洞大開！高美館長｜顏名宏：「畫作裡明明看出來像油畫，完全技法跟純熟表現根本就是，馮．沃爾夫的思維跟風格，可是種入一個，連馮．沃爾夫都被嚇到 非常驚訝，原來AI跟我老婆一樣，是可以跟我產生對話的，馮．沃爾夫他更偏重在於，人跟人之間 未來在AI裡面的對話。」

這幅為台灣而創作的《福爾摩沙》，也是他的AI作品，花園裡的方塊是科技島的晶片形狀，裡面融入的都是台灣文化歷史，對他而言， AI科技是藝術工具箱的延伸，2*6英國藝術家｜馮．沃爾夫：「在我的展覽 花園堡壘，它出自我的一個願望，我希望可以去理解，自然跟科技之間，人類的記憶與機械智能之間，不斷變化的關係。」

