馳援加薩 土耳其志工發放食物籃

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加薩走廊，人道援助工作最初以提供熱餐為主，隨後發展為有組織的食品籃。慈濟與土耳其滿納海國際學校和台北大清真寺共同合作，募集物資，更結合當地15位志工，在土耳其團隊的指導下，接受遠距培訓，負責在三個帳棚區展開發放工作。

加薩走廊的軍事行動，超過9成的建築物，幾乎損毀。200多萬人，沒了家，分散住在三個帳棚區。

慈濟關懷戶 努拉梅特瓦利：「沒有像樣的床和被褥，這是我們唯一的床墊，房子被摧毀後，我們從廢墟下把它挖了出來的，我現在脖子疼，都是因為我睡的這個可憐的枕頭。」

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帳棚區，基本生活用品缺乏，沒水沒電，還得長途跋涉取水。12歲孩子的教育，只能中斷。

孩童 艾哈邁德扎阿寧：「我不去上學，因為沒有書，沒有交通工具，沒有零用錢，什麼都沒有。」

慈濟關懷戶 尼文阿爾-拉瓦格：「戰爭對教育造成了巨大影響，許多年輕人，無法再追求夢想或繼續學業。」

慈濟與台北清真寺以及土耳其滿納海學校合作，共同募資，購買需要的用品和糧食，再由土耳其慈濟，委由當地志工，進行家訪、發放。

志工 阿德爾：「我們面臨諸多挑戰，因為有些家庭在計畫初期並未登記，由於資源有限且需要額外援助，我們難以滿足他們的需求。」

艾哈邁德，居住在代爾巴拉赫帳棚區，戰爭發生前，是一位系統程式設計師，遞出希望的手，付出，也療育自己創傷的心靈。

志工 艾哈邁德：「我參與志願工作的主要，是對加薩同胞的同理心，和人道主義責任，我自己也流離失所，經歷過同樣的苦難，所以我感同身受他們的痛苦，並竭盡全力幫助他們。」

共善、共好，志工陪伴三個帳棚區，400戶家庭，共同走過戰爭的陰霾。

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