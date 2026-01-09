馳騁逾半世紀 莒光號117年退役

台鐵莒光號在台馳騁逾55年，因車齡老舊，現僅6個編組在線營運，台鐵公司為簡化車種，規畫莒光號一般客車於民國117年底前退役。（蔡明亘攝）

台鐵莒光號民國59年投入營運，在台馳騁逾55年，曾是台鐵最高級主力客車，因車齡老舊，現僅6個編組在線，考量行車安全並簡化車種，台鐵規畫莒光號一般客車在兩年後民國117年底前退役，以莒光號改造的觀光列車也將以PP自強號替代。

莒光號名稱取自成語「毋忘在莒」，昔車廂走道鋪紅地毯，採絨布坐臥椅，每車配置「莒光號小姐」提供茶水等服務，在引進首輛電聯車EMU100型前，為台鐵最高等級客車，早期使用手動折疊車門，84年起改自動門，全盛時期在70至80年期間是主力客車，年節假日返鄉潮皆滿座。

台鐵指出，隨車齡老化、車架鏽蝕，行車安全有疑慮，目前僅6個編組在線，110年起逐年汰換，以新購EMU900、EMU3000接替運能，僅保留部分經優化的觀光列車持續服務，如鳴日號。

台鐵規畫在117年底前，莒光號一般客車全面退役，不排除在下次改點，先將海線莒光號換成普悠瑪號。台鐵表示，表定末班莒光號退役1個月前會提前公告，供懷舊旅客或鐵道迷搭乘。

鐵道迷陳世偉說，莒光號座位舒適、具懷舊感，許多鐵道迷喜愛搭乘，聽聞退役消息相當不捨，末班車一定要去搭，建議參考日本改造為假日慢活列車，像昔日深夜列車一樣，睡一覺醒來就到台東旅遊，也是另類營運模式。

莒光號趣聞多，昔有深夜從台東發車，經北迴線駛往高雄，車程逾13小時，快繞行四分之三個台灣，每周僅開3天，被稱為神祕列車；當年「莒光號小姐」有比照空服員的嚴格遴選標準，有鐵路之花美名。

台鐵簡化車種目標為留下城際列車、區間車及觀光車隊，近年已向多款經典車種告別，光華號103年退役，藍皮普快車109年退役轉型為藍皮解憂號觀光列車，紅斑馬EMU1200、復興號及折疊門莒光號皆在111年結束營運，柴聯自強號也於112年退役。