駁三接預算浮增上百億 中油董座：最初就編238億
[Newtalk新聞] 中油天然氣第三接收站遭媒體爆料預算涉浮報逾上百億元，最初僅94億元的第二期外推防波堤工程，中油至少4度加價一路灌水至253億元。該案還持續爆出吹哨者、錄音檔，引發朝野立委高度關注。立法院經濟委員會今（19日）安排經濟部、中油進行專案報告，中油董事長方振仁說明，該案從一開始的預算編列就是238.4億元，最後再決定增加到253億元。
國民黨立委羅智強日前指，再外流的錄音檔中，中油高層建議廠商將報價從90億元調高到256億元，而根據中油委請海事專業廠商台灣世曦工程顧問公司所做出的三間廠商詢價結果，宏華公司239.6億元、皇昌泛亞團隊269億元，而東丕公司正好就是256.5億元，與週刊報導的數字一致，推論錄音檔廠商就是東丕公司。
邱議瑩再立法院經濟委員會質詢則問及，該案已由檢調介入調查，但三接預算到底有沒有如媒體所爆料，從94億元一路暴增到253億元？這應該需要經過很多公司內部討論跟會議，立法院和外界能不能清楚知道這段過程？中油還沒有經過說明過。
方振仁回應，他在書面報告已經提到，這個案子是委託台灣世曦去做設計及預算編列，對中油公司而言，他們收到的第一版就是238.4億元，沒有出現過94億元、120億元、150億元這些數字，從來沒有，一開始就是從238.4億元之後依照採購法去辦理相關程序，最後預算的決定是253億元。
在中油報告中則寫到，本案係委託國內知名的海事專業廠商台灣世曦工程顧問公司辦理相關設計、預算編列與招標文件製作。依據台灣世曦的說明，工程細部設計完成後，台灣世曦以本案所使用大宗物料項目、預估數量與施作場域，向業界詢價該項大宗物料「單價」基礎，後由台灣世曦綜合營建物價指數、協助其他機關設計且已發包工程之契約價金，內部核算數量加總推疊本案之預算 238.4 億餘元，其後交由中油公司於 111 年 1 月 12 日辦理公開閱覽程序。
再經公開閱覽期間廠商所提釋疑單，台灣世曦依其專業評估與 111 年 2 月 9 日向國內3 家廠商詢價結果（東丕公司 256.5 億餘元、宏華公司 239.6 億餘元、皇昌泛亞團隊 269 億餘元），並按預算編列原則及基準，提供予中油公司預算金額 253萬513萬8521 元。規
