駁不副署是行政獨裁！卓榮泰反嗆立院「一院獨大」：若被倒閣是我畢生民主勳章、我願成為護憲鬥士！

行政院長卓榮泰今（15）日正式對藍白財劃法提出「不副署」，他並反嗆立法院立法後無從制衡、救濟，才叫「一院獨大、一院獨裁」，政院提出不副署，立院還是可以提不信任投票並倒閣，政院並無獨裁，「身為行政院長，如果我被毀憲亂政的國會跟政黨提出倒閣不信任，那將會是我畢生的民主勳章！我願意成為護憲的鬥士！」

卓榮泰今日正式召開記者會對藍白財劃法提出「不副署」，媒體問及，不副署的決定是否會讓行政立法更加對立？倒閣會是化解衝突的好解方嗎？

卓榮泰回應，大家都應該看得出來，過去1年將近7個月，政院除了在立院總質詢，面對「比較大聲」的質詢他會比較用力回覆，他們很少主動公開跟立院做任何不必要的對立，甚至政院多次私下、公開、不拘任何形式拜會立法院長和各黨團，想提出的就是各種解決之道。

卓榮泰再說，但確實如他剛剛所說，到現在為止「所有努力都沒有一件達成」，就算和韓院長談好的後續工作，也沒有一件可以如願，甚至都讓他們在談好的時程之前，立院突然爆出一個令他們想像不到的突襲動作，就像這次財劃法修法一樣。

「所以對我來講已經深感無奈」，所有國人也認為這樣的狀況長期下去，行政權將一再被削弱，五院體制形同虛設，立院就是「一院獨大、一院獨裁」。

卓榮泰解釋「什麼叫獨裁？」就是一個人或一個機關做了任何決定之後，無人能制衡、救濟，這才叫獨裁，立院通過法案，政院認為違憲已經沒有大法官裁判、無從救濟，政院提出覆議，立院讓政院報告、說明、討論都不需要，就能逕付表決，這就是違背民主，才叫立法的獨裁。

卓榮泰反指，政院今天即使提出不副署，立院還是可以提出不信任案並倒閣，「這就不叫行政院的獨裁」，因為有後續救濟和憲法機制。換句話說，如果不信任案是憲法賦予國會的救濟機制，同樣的，不副署也是憲法賦予行政院長的救濟。

卓榮泰接著嚴詞表示：「身為行政院長，如果我被毀憲亂政的國會跟政黨提出倒閣不信任，那將會是我畢生的民主勳章！我願意成為護憲的鬥士，願意跟勇敢的國人站在一起走上這條護憲、護國的道路！」

卓榮泰最後說，他認為憲法法庭還是能解決爭議，只要能繼續執行職權，並依照大法官判定違憲與否，很多事情都能解決，但如果立院用立法的專橫剝奪大法官同意權、提高開會門檻讓憲法法庭無法運作，那立法院自己要負責。

（圖片來源：行政院、放言記者拍攝）

