駁主動要求見柯韓！王世堅「還原經過」全說了：韓國瑜為此親自致電道歉

因為「人工生殖法」，民眾黨前主席柯文哲預計今（9）日下午將拜會立法院長韓國瑜，有報導稱民進黨立委王世堅，曾主動表達要參與聚會。對此，昨晚王世堅發文否認，強調非主動要求參與，而是接到韓國瑜的邀請，但為了避免模糊焦點，選擇不出席。上午王世堅還原邀約經過，認為民眾黨不該以此先去曝光，而且講的跟事實不同，王還透露韓國瑜為此還親自致電到他研究室致歉。

王世堅上午在立法院受訪表示，昨天民眾黨那邊大概有發消息，今天有這一場會面，「我是主動要參與，我是報名+1，我認為這跟事實截然不同。」

王世堅還原表示，純粹是昨天下午四點，韓國瑜非常熱情、好意的打電話到辦公室，說有陳昭姿委員要去拜訪他，說我們都是老朋友要不要一起過去，他的意思說陳昭姿的任期快到了，三個都是老朋友要不要一起去談。陳昭姿上周有來跟他談人工生殖法，他也認為人工生殖法，是到了也是應該修法時候，只是有些不同看法要聽一聽再做，於是我就答應。

王世堅指出，「但後來他們（民眾黨）發新聞好像是我主動，這完全與事實不符，我並沒有會因為某法案會去找某位委員，甚至驚動到院長。」王世堅重申「不是我主動要去！」，自己認為跟韓國瑜、柯文哲都是舊識，雖然當時在議會質詢比較尖銳情況，但那時空情境都過了，根本也就不會在意這個事，「完全用老朋友碰面方式，大家在韓院長那邊碰面，他當時邀請我我很高興，我很久沒有跟韓院長聊天，一說馬上答應。」

王世堅認為，民眾黨不應該以此先去曝光而且曝光講的都是跟事實不同，「這事情不是我主動，我沒有，完全沒有，是這原因我想會模糊焦點，我還是不要去好了。」

王世堅透露，這次事件照說跟韓國瑜無關，因為發這個新聞的是民眾黨，韓國瑜今天上午九點半也親自打電話到他研究室，打來說很抱歉怎麼會這個樣子，向我們致意。

