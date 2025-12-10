駁二動漫祭上演動漫軍武戰紀 黑鷹、雲豹威風助陣

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「駁二動漫祭—同人誌創作展」本週末(13、14日)於高雄駁二藝術特區登場，其中與國防部共同推出「Plus的奧秘—動漫文化特展：動漫軍武戰紀」單元，集結漫畫、模型與實體軍備，打造軍事與動漫跨界融合的全新體驗。

文化局長王文翠表示，軍武題材在台灣同人誌、漫畫及模型領域中佔有重要地位，許多作品涵蓋軍事想像、角色擬人化及前線日常描寫。今年動漫祭軍武創作者也有參與展出，包括描繪國軍戰略視野的《燃燒的西太平洋》、以「穿上軍服的漫畫家」聞名的梁紹先，以及細膩呈現前線日常的《金門衛生兵的日常》作者A士，共同呈現台灣軍武創作的多樣面貌。

改編自小說《海鷗7026》的空中救護影視企畫《逆風行動 Seagull 7026》，今年釋出前導片時再度喚起社會對空軍救護任務的關注。今年動漫祭特別安排同樣執行空中救援任務的UH-60M黑鷹通用直升機展出，透過展示裝備與任務功能，使民眾在充滿娛樂性的動漫場域中，更貼近理解國軍肩負的救援與守護責任。

駁二動漫祭特邀擅長機械、美少女與軍武題材的插畫家ZECO參與，將他設計的國軍「雲豹」擬人角色與現地展示的雲豹裝甲車同步展出，帶給觀眾新鮮且具想像力的視覺體驗。

黑鷹直升機的起降將吸引許多市民前往觀賞，文化局也特別提醒相關空域的安全管制，11日上午10點至11點將進行UH-60M黑鷹直升機試航演練，試航期間園區空域將啟動安全管制，禁止空拍機、風箏施放。動漫祭期間13、14日早上7點到7點半、下午3點半到4點間為直升機起降管制時間，現場民眾須配合引導退至警戒區外，自上午7點到下午4點禁飛空拍機，飛機起降期間禁止施放風箏。

