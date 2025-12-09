駁二動漫祭周末上演動漫軍武戰紀 黑鷹、雲豹助陣

二○二五「駁二動漫祭-同人誌創作展」將於本周末（十二月十三、十四日）於高雄駁二藝術特區登場，其中與國防部共同推出「Plus的奧秘-動漫文化特展：動漫軍武戰紀」單元，集結漫畫、模型與實體軍備，打造軍事與動漫跨界融合的全新體驗，於蓬萊倉庫旁的哈瑪星鐵道園區展出雲豹戰車、心戰喊話車、特戰車，以及擔任空中突擊、運補指揮、傷患後送的UH-60M黑鷹通用直升機，以國防軍備展現動漫多元文化。(見圖)

主辦單位今(九)日說明，改編自小說《海鷗7026》的空中救護影視企畫《逆風行動Seagull 7026》，今年釋出前導片時再度喚起社會對空軍救護任務的關注；今年動漫祭特別安排同樣執行空中救援任務的UH-60M黑鷹通用直升機展出，透過展示裝備與任務功能，使民眾在充滿娛樂性的動漫場域中，更貼近理解國軍肩負的救援與守護責任。

高市府文化局王文翠局長表示，軍武題材在臺灣同人誌、漫畫及模型領域中佔有重要地位，許多作品涵蓋軍事想像、角色擬人化及前線日常描寫；今年動漫祭軍武創作者也有參與展出，包括描繪國軍戰略視野的《燃燒的西太平洋》、以「穿上軍服的漫畫家」聞名的梁紹先，以及細膩呈現前線日常的《金門衛生兵的日常》作者A士，共同呈現臺灣軍武創作的多樣面貌；同場「玩家盃」模型競賽也有軍武類作品，觀眾可在漫畫、模型與實體裝備中，感受軍武與動漫結合的獨特魅力。

此外，駁二動漫祭特邀擅長機械、美少女與軍武題材的插畫家ZECO參與，從《陽炎少女丹陽》到引領戰艦擬人潮流的《鋼鐵少女》，展現臺灣原創能量；這次亦將ZECO設計的國軍「雲豹」擬人角色與現地展示的雲豹裝甲車同步展出，帶給觀眾新鮮且具想像力的視覺體驗。

黑鷹直升機的起降將吸引許多民眾前往觀賞，文化局也特別提醒相關空域的安全管制，十二月十一日上午十時至十一時將進行UH-60M黑鷹直升機之試航演練，試航期間園區空域將啟動安全管制，禁止空拍機、風箏施放；動漫祭期間十二月十三、十四日上午七時至七時三十分、下午三時三十分至四時間為直升機起降管制時間，現場民眾須配合引導退至警戒區外，自上午七時到至下午四時禁飛空拍機，飛機起降期間禁止施放風箏。