駁二動漫祭掀「軍事風」 國防部黑鷹.雲豹甲車登場

台北市 / 綜合報導

2025駁二動漫祭，今年與國防部合作推出「動漫軍武戰技」，活動除了展出各項軍事裝備，今(13)日早上7點多，更出現UH-60M黑鷹直升機，吸引大批民眾不畏一早寒風，凌晨5點多就帶著大砲前往現場等候直升機降臨，只為捕捉這精采過程，不僅如此，雲豹八輪裝甲車也會參與展出。一連2天的動漫祭不但讓民眾留下深刻印象，還能擁有嶄新體驗。

黑鷹直升機，氣勢磅礡，緩緩從天而降，地面上不僅有大批軍方人員，還有不少民眾不畏寒風，帶著大砲，等候直升機降臨，捕捉這震撼瞬間，今(13)日一早，高雄哈瑪星鐵道園區，出現這一架UH-60M黑鷹直升機。

原來是因為，2025駁二動漫祭登場，這回與國防部合作，推出「動漫軍武戰技」，為了讓活動內容更完整呈現，才會出動黑鷹直升機，記者VS.民眾說：「(今天幾點來，五點半)，(之前就知道有這規劃)，對，之前就在threads看到這活動，(第一次來還是之前就有來)，去年就來過。」

記者VS.民眾說：「(第一次來)，怎麼會想來，就是朋友說，今天有直升機，想說來看一下。」記者VS.民眾說：「(今天幾點來的)大概五點半左右，(之前就有常常拍這個)，偶爾拍。」

除了直升機，後續也會有雲豹八輪裝甲車，等各項軍武裝備，這一連兩天的動漫節，不只展現多元文化，也將讓民眾感受到截然不同的嶄新體驗。

