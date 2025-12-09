駁二動漫祭軍武跨界吸睛 黑鷹、雲豹本週末震撼登場

高雄駁二藝術特區本週末即將化身最火熱的軍武 × 動漫基地！2025「駁二動漫祭—同人誌創作展」將於 12 月 13、14 日登場，與國防部合作推出的「Plus的奧秘—動漫文化特展：動漫軍武戰紀」成為今年最大亮點。展區以漫畫、模型與軍備實體展示打造沉浸式體驗，雲豹戰車、心戰喊話車、特戰車與 UH-60M 黑鷹通用直升機將在哈瑪星鐵道園區重磅亮相，讓民眾以全新視角貼近國防戰力。

↑圖說：UH-60M黑鷹通用直升機將於2025駁二動漫祭帥氣登場。（圖片來源：軍事連線/駁二藝術特區提供）

廣告 廣告

文化局長王文翠表示，軍武元素在台灣同人創作長年佔有重要位置，從軍事幻想到角色擬人化，都深受讀者喜愛。今年動漫祭也邀請多位軍武創作者共襄盛舉，包括描繪國軍戰略視野的《燃燒的西太平洋》、以軍服漫畫聞名的梁紹先與呈現前線日常的 A 士《金門衛生兵的日常》，搭配「玩家盃」模型競賽展出的軍武作品，完整呈現台灣軍武創作的豐富層次。

↑圖說：駁二動漫祭與國防部合作推出「動漫軍武戰紀」，今年也將展出受歡迎的雲豹戰車。（圖片來源：駁二藝術特區提供）

影視企畫《逆風行動 Seagull 7026》日前釋出前導片後再掀空中救護關注。今年特展特別展出執行空中救援任務的 UH-60M 黑鷹直升機，透過裝備陳列與任務介紹，讓民眾在動漫場域中更直觀理解國軍在救援及守護上的重要角色。

動漫祭也特邀以機械、美少女、軍武題材著稱的插畫家 ZECO 參與展出。從《陽炎少女丹陽》到引領戰艦擬人風潮的《鋼鐵少女》，ZECO 的原創能量備受矚目。本次更將他筆下的「雲豹」擬人角色與實體雲豹裝甲車同步展示，打造讓人眼睛一亮的跨界對照。

↑圖說：駁二動漫祭與國防部合作推出的「動漫軍武戰紀」展出心戰喊話車。（圖片來源：駁二藝術特區提供）

黑鷹直升機起降預料將吸引大批民眾湧入觀賞，文化局提醒相關空域將啟動安全管制。12 月 11 日上午 10 至 11 時將進行試航演練；12 月 13、14 日兩天活動期間，早上 7 點至 7 點半、下午 3 點半至 4 點為起降管制作業時段，現場民眾須配合撤離至警戒區外。兩日活動自上午 7 點至下午 4 點，全區禁止空拍機與風箏施放，確保直升機作業安全順利進行。

更多品觀點報導

洲仔濕地嘉年華 12/21登場 城市綠洲展現生態與文化魅力

大樹舊鐵橋濕地奪國家永續發展獎 高雄綠色治理再創亮點

