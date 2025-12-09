駁二動漫祭！軍武大亂鬥 黑鷹直升機、雲豹裝甲車現身高雄

去年駁二動漫祭國防部派出OH-58D奇歐瓦戰搜直升機參展，吸引大批民眾觀看。（文化局提供／洪靖宜高雄傳真）

2025「駁二動漫祭—同人誌創作展」將於12月13、14日在高雄駁二藝術特區登場，與國防部共同推出「Plus的奧秘—動漫文化特展：動漫軍武戰紀」單元，將有執行空中救援任務的 UH-60M 黑鷹通用直升機展出、還有雲豹裝甲車現身駁二，以國防軍備展現動漫多元文化。12月11日進行演練與活動期間，園區空域將啟動安全管制。

今年駁二動漫祭與國防部共同推出「Plus的奧秘—動漫文化特展：動漫軍武戰紀」單元，集結漫畫、模型與實體軍備，打造軍事與動漫跨界融合的全新體驗。高雄市文化局長王文翠表示，今年動漫祭有軍武創作者參與展出，包括描繪國軍戰略視野的《燃燒的西太平洋》、以「穿上軍服的漫畫家」聞名的梁紹先，以及細膩呈現前線日常的《金門衛生兵的日常》作者A士，共同呈現台灣軍武創作的多樣面貌，同場「玩家盃」模型競賽也有軍武類作品，觀眾可在漫畫、模型與實體裝備中，感受軍武與動漫結合的獨特魅力。

駁二動漫祭與國防部合作推出「動漫軍武戰紀」，今年也將展出受歡迎的雲豹戰車 。（文化局提供／洪靖宜高雄傳真）

另外，改編自小說《海鷗7026》的空中救護影視企畫《逆風行動 Seagull 7026》，今年釋出前導片時再度喚起社會對空軍救護任務的關注，因此今年動漫祭特別安排同樣執行空中救援任務的 UH-60M 黑鷹通用直升機展出，透過展示裝備與任務功能，讓民眾在充滿娛樂性的動漫場域中，更貼近理解國軍肩負的救援與守護責任。

此外，駁二動漫祭特邀擅長機械、美少女與軍武題材的插畫家 ZECO 參與，從《陽炎少女丹陽》到引領戰艦擬人潮流的《鋼鐵少女》，展現台灣原創能量。此次也將 ZECO 設計的國軍「雲豹」擬人角色與現地展示的雲豹裝甲車同步展出，帶給觀眾新鮮且具想像力的視覺體驗。

文化局也特別提醒相關空域的安全管制，12月11日（四）上午10點至11點將進行 UH-60M 黑鷹直升機之試航演練，試航期間園區空域將啟動安全管制，禁止空拍機、風箏施放；動漫祭期間12月13日（六）與14日（日），早上7點到7點半、下午3點半到4點間為直升機起降管制時間，現場民眾須配合引導退至警戒區外，自上午7點到下午4點禁飛空拍機，飛機起降期間禁止施放風箏。

