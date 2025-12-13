駁二動漫祭15周年黑鷹直升機助陣 陳其邁化身「高雄隊長」與動漫迷同樂

南台灣規模最大的動漫盛事——2025「駁二動漫祭—同人誌創作展」於12月13、14日一連兩天在駁二藝術特區六大倉庫登場，集結上千個創作社團，展出多元題材作品，並串聯舞台演出、展覽與跨域活動，吸引大量動漫迷與Cosplayer湧入園區，現場熱鬧非凡。

↑圖說：高雄隊長陳其邁現身駁二動漫祭，與各戰隊隊長帥氣合影（圖片來源：高雄市文化局提供）

活動亮點之一的「動漫軍武戰紀」展區，黑鷹直升機、雲豹甲車氣勢登場，成為人氣打卡焦點。高雄市長陳其邁也現身會場，與Cosplayer及民眾互動合影。他以「高雄隊長」之姿，與化身各戰隊隊長的動漫迷一同擺出變身姿勢，展現活動獨有的歡樂氛圍，並與日本戰隊主題曲歌手YOFFY、吉田仁美交流合影，展現台日動漫文化的友好互動。

↑圖說：民眾於駁二鐵道園區等候黑鷹直升機降落。（圖片來源：高雄市文化局提供）

日本怪獸插畫大師西川伸司亦到場參與，並致贈今年出版、親筆簽名的怪獸圖鑑給陳其邁，市長則回贈高雄代表IP「高雄熊」周邊商品，象徵台日動漫創作的相互應援。陳其邁表示，駁二動漫祭已成為高雄具代表性的年度大型活動，結合港區獨特場景，讓Cosplayer盡情發揮創意，也期待透過高雄的熱情與便捷，讓動漫迷享受一趟完整又難忘的奇幻旅程。

↑圖說：日本怪獸插畫大師西川伸司致贈陳其邁今年出版親筆簽名的怪獸圖鑑。（圖片來源：高雄市文化局提供）

文化局長王文翠指出，駁二動漫祭邁入第15周年，活動規模與內容持續成長，園區內上萬名Cosplayer齊聚的盛況已成為年度指標；同時，「原創微漫畫比賽」與「玩家盃模型賽」也展現創作能量，顯示台灣動漫文化正朝向更在地、更多元的方向發展。

由駁二動漫祭與台灣模型製作推廣協會共同策劃的「玩家盃模型賽」，集結全台模型創作者參賽，展品橫跨軍事、科幻與擬真題材，並邀請西川伸司擔任評審，同時舉辦簽名交流活動。舞台節目方面，DJ電音、偶像團體輪番演出，「Protocol V³—Virtual Visual Voices 虛擬聲域：未來希望之聲」更融合科技、啦啦隊、虛擬與真人偶像跨界呈現；高雄在地Coser裂神率領「狼之雫」帶來2.5次元舞台秀，吸引眾多粉絲目光。

↑圖說：駁二動漫祭超過上千個不同類型的創作社團熱情參與（圖片來源：高雄市文化局提供）

展覽部分，「Plus的奧秘—動漫文化特展」邀集台灣知名玩具設計師參與，台日VOCALOID創作者V2PN展區則呈現豐富的創作能量。適逢15周年，主辦單位特別設置回顧展區，並推出限定紀念商品，以轉蛋形式供民眾收藏。系列講座也兼顧深度與趣味，從VOCALOID文化、動畫服飾考證到日本動漫中的盔甲英雄，為駁二動漫祭增添文化厚度與討論空間。

